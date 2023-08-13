Директор Лады Дэнс предрек трудности в реабилитации артистки Пудовкин сообщил, что Ладу Дэнс ждет сложный реабилитационный процесс

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Певицу Ладу Дэнс ждет сложный реабилитационный процесс после операций, сообщил NEWS.ru ее концертный директор Сергей Пудовкин. Он отметил, что врачи дают оптимистичный прогноз, а сама исполнительница — волевой человек.

Врачи дают оптимистичные прогнозы и делают все возможное для минимизации травм. Лада — сильный, волевой человек. Будет сложный реабилитационный процесс, будет достаточно болезненно, пока самостоятельно она передвигаться не может. Разработана специальная программа для реабилитации. Сейчас нужно стабилизировать состояние, но Лада уже разговаривала с близкими людьми, — сказал Пудовкин.

До этого он рассказал, что певица, пострадавшая в аварии 5 августа, перенесла повторную операцию. Пудовкин объяснил невозможность самой артистки рассказать о своем состоянии требованием врачей соблюдать мимическую неподвижность.

Директор добавил, что Ладе Дэнс всегда был свойствен оптимизм. Даже по дороге в больницу после ДТП певица была уверена в благополучном исходе, пообещав, что они еще потанцуют, рассказал Пудовкин.

Ранее директор артистки говорил, что реабилитация Лады Дэнс займет не менее двух недель. По его словам, медики прилагают все усилия, чтобы ускорить реабилитационный процесс. При этом ранее Пудовкин говорил, что Лада Дэнс испытывает сложности с речью.

Певица 5 августа попала в ДТП на Симферопольского шоссе в Подольске. После аварии она не могла передвигаться самостоятельно.