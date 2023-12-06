Отказ от Украины, Первый канал, отъезд из РФ: где сейчас Жанна Бадоева

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жанна Бадоева

Телеведущая Жанна Бадоева уехала из России в 2013 году, однако продолжает вести шоу на Первом канале. Почему она решила переехать, как живет сейчас?

Чем известна Жанна Бадоева

Жанна Бадоева родилась 18 марта 1976 года в городе Мажейкяй Литовской ССР. В 1990-е годы ее семья переехала в Киев, где Бадоева впоследствии поступила в строительный техникум. Окончив его, она решила заниматься творчеством и отучилась на режиссерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Какое-то время Бадоева преподавала в университете актерское мастерство, затем стала пробовать себя на телевидении. Именно она была первой и единственной девушкой-резидентом украинского Comedy Club, принимала участие в создании проектов «Танцюю для тебе», «Суперзірка», «Шарманка» и «Лялечка».

Популярность Бадоевой принесло шоу «Орел и Решка», которое впервые вышло в 2011 году на украинском телеканале «Интер», а затем транслировалось на российском канале «Пятница!» Она не только стала соавтором передачи, но и три сезона была ведущей.

В 2012 году Бадоева покинула проект, объяснив свой уход усталостью и желанием проводить время с семьей. При этом в 2015 и 2017 годах она возвращалась в шоу.

Некоторое время Бадоева продолжала работать на украинском телевидении, а затем вела развлекательные передачи на телеканале «Пятница!» Среди них — «Битва салонов», «#ЖаннаПожени», «Опасные гастроли» и «ЖаннаПомоги».

В 2019 году Бадоева стала автором программы о путешествиях «Жизнь других» на Первом канале. В 2023 году она попала в санкционный список Украины.

Что известно о личной жизни Жанны Бадоевой

Жанна Бадоева была замужем три раза. Ее первым супругом стал бизнесмен Игорь Кураченко, который был старше ее на 13 лет. В браке родился сын Борис. Декретный отпуск Бадоева использовала, чтобы поступить в театральный вуз на режиссуру.

«Начался мой личный рост и как матери, и как женщины, потому что я до этого была полностью под опекой мужа, полностью послушным ребенком, и его мнение было для меня основополагающим. А тут у меня появилось свое мнение, из института я пришла уже с каким-то своим видением некоторых вопросов», — рассказывала телеведущая.

Кураченко это не нравилось, и он поставил жене ультиматум: или она бросает институт, или они разводится. Поняв, что Бадоева не оставит институт, он выгнал ее из дома.

Вторым супругом телеведущей был режиссер Алан Бадоев, с которым они вместе учились. В браке родилась дочь Лолита. Телеведущая рассказывала, что в какой-то момент они с мужем практически перестали общаться, поскольку много времени проводили на работе.

«Наш брак настолько плавно и медленно катился под уклон, что на самом деле я даже не могу сказать, когда все испортилось. А момент официального разрыва был просто бумажной процедурой», — признавалась она.

После второго развода телеведущая оставила себе фамилию мужа и хотела сосредоточиться на работе, однако спустя время познакомилась с продюсером Василием Мельничиным. В 2014 году пара поженилась.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Жанна Бадоева с супругом Василием Мельничиным

Почему Бадоева отказалась от украинского гражданства

В 2019 году Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины в пользу итальянского. Она отметила, что уже несколько лет живет в европейской стране.

«Я уехала из Киева. Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», — объясняла режиссер.

Законы Украины запрещают иметь двойное гражданство.

Чем сейчас занимается Бадоева

Сейчас Жанна Бадоева вместе с супругом и детьми живет в Италии. Она отмечала, что переезд помог ей начать жить без стресса.

«Мне пришлось учиться жить спокойно, без стресса. Это очень непросто, особенно тем иммигрантам, у которых в крови — переживать, винить кого-то в собственных неудачах. Здесь нужно делать свое дело, верить в завтрашнюю стабильность, расслабляться, улыбаться и получать удовольствие», — делилась Бадоева.

Кроме того, телеведущая продолжает вести travel-шоу «Жизнь других» на Первом канале.

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