Директор Лады Дэнс раскрыл творческие планы певицы Директор Лады Дэнс Пудовкин анонсировал выход нового альбома певицы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Лада Дэнс постепенно восстанавливается после ДТП, чувствует себя прекрасно и готовится к реализации новых творческих планов, рассказал NEWS.ru концертный директор певицы Сергей Пудовкин. По его словам, в ближайшее время артистка появится в эфире одной из программ на музыкальном телеканале, где представит новые композиции. Кроме того, Лада Дэнс готовит новый альбом.

Готовим новый альбом в ближайшее время. Рабочее название — «Нефть». Альбом планируется к релизу на 8 марта. Шесть композиций уже записаны, будем развиваться, — сказал Пудовкин.

Концертный директор добавил, что в связи с восстановлением после ДТП певице тяжело было отказаться от занятий спортом, в частности любимой скандинавской ходьбой.

Ранее Лада Дэнс впервые после автомобильной аварии появилась на телевидении в программе Андрея Малахова. Артистка призналась, что не хотела выходить на публику из-за костылей.

ДТП с такси, в котором находилась певица, произошло в Подольске 5 августа. С места происшествия исполнительница была экстренно госпитализирована на вертолете. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ранение бедра и ушибы. Артистка перенесла несколько операций.

Также Пудовкин рассказал, что у Лады Дэнс появился очень хороший и большой друг, который после ДТП поддерживает ее всеми возможными способами, в том числе помог с оказанием медицинских услуг. Не называя имя поклонника, он отметил, что это очень известный российский бизнесмен, который уделяет артистке много внимания и тепла.