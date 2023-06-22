Мизулина призвала отменить выступление Темниковой в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Темникова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить выступление певицы Елены Темниковой, которое должно состояться в Санкт-Петербурге в рамках праздника выпускников «Алые паруса». Она считает, что артистка не имеет права гастролировать на территории России из-за критики специальной военной операции на Украине. Такое мнение Мизулина высказала в своем Telegram-канале.

Еще один исполнитель, который выступает против России, пытается вернуться всеми возможными способами. Думаю, что организаторы обратят внимание на эту ситуацию и не допустят подобного, — написала Мизулина.

Выступление Елены Темниковой планируется 24 июня в рамках праздника «Алые паруса». Пользователи Сети также просят отменить концерт певицы в связи с тем, что она осудила СВО и уехала жить в Португалию, называя ее «предательницей».

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Ранее российская певица Инстасамка (Дарья Зотеева) встретилась с Екатериной Мизулиной и обсудила с ней свое творчество. В ходе беседы Зотеева пообещала Мизулиной сократить в своих песнях количество нецензурных слов, не пропагандировать разврат и наркотики. Также артистка заверила, что намерена вернуться в Москву из Дубая.

В начале мая Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов Федеральной налоговой службой. Артистка попала в список блогеров, которых МВД проверяло по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег. Один из концертов певицы в Москве был отменен «по независящим от клуба причинам».

Член правления «Отцов России» Андрей Згонников, в свою очередь, заявил, что его организация обратилась к президенту, прокуратуре и СК России с просьбой проверить творчество Инстасамки на призывы к проституции, суициду, пьянству и наркомании, потому что в ее песнях только две темы — «деньги и задницы». По словам общественника, за этой певицей наверняка стоят «какие-то западные кураторы».