Домашнее насилие, слухи о романе с Тишманом: как сейчас живет Юлия Паршута

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Юлия Паршута

Певица и актриса Юлия Паршута в 2011 году ушла из группы «Инь-Ян», однако она по сей день активно продолжает творческую деятельность. Артистка дает концерты и участвует в шоу. Что известно о ее личной жизни, в каких проектах она задействована сейчас?

Чем известна Паршута

Юлия Паршута — российская певица, актриса. Выпускница проекта «Фабрика звезд», экс-участница поп-группы «Инь-Ян».

Помимо музыки, она также занимается актерством — Паршута дебютировала в скетч-шоу «Даешь молодежь» в 2009 году.

В 2011 году она покинула группу «Инь-Ян» и занялась сольной карьерой.

«В силу как определенных событий в моей личной жизни, так и сложившихся противоречий внутри коллектива я приняла решение об уходе из группы. Более того, мне очень хотелось попробовать себя сольно. Я пишу музыку и стихи достаточно давно. Хотелось бы донести мое творчество до слушателей. За четыре года работы в коллективе я получила бесценный опыт и знания для начала своей собственной карьеры», — комментировала исполнительница.

В 2014 году Паршута приняла участие во втором сезона проекта «Один в один» и дошла до финала, заняв третье место. В этом же году она снялась в фильме «Полцарства за любовь» и сериале «Взгляд из вечности».

В 2015 году в ее фильмографию добавились комедия «Бармен» и сериал «Семейный бизнес».

Фото: «Централ Партнершип» Постер к фильму «Бармен»

Что известно о личной жизни Паршуты

Во время участия в шоу «Фабрика звезд» у Юлии Паршуты был роман с музыкантом Владом Соколовским.

«Мне Юлька дико нравилась. Она была меня старше, мне с трудом самому верилось, что у нас могло что-то получиться», — признавался Соколовский в YouTube-шоу MUZLOFT.

Долгое время певица скрывала личную жизнь, однако спустя время призналась, что один из мужчин, с которым у нее были серьезные отношения, поднимал на нее руку. Имя экс-избранника Паршута не раскрыла.

«Эти отношения продлились три года. И все эти годы я боялась об этом сказать, но, учитывая еще мое отсутствие тяги к публичным заявлением о личной жизни, это все утрамбовалось. Надо понимать, что он долгое время был принцем: как минимум полгода. За это время мы начали жить вместе, и происходят те самые фазы — то, что приводит к домашнему насилию», — рассказывала она.

Осенью 2018 года певица опубликовала в соцсетях фотографии со своей свадьбы на Мальдивах. Спустя полгода свадебное торжество состоялось и в Москве. Позже выяснилось, что официально брак с бизнесменом по имени Александр не был зарегистрирован. В апреле 2020 года Паршута рассказала, что они расстались.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юлия Паршута

В прошлом году появились слухи о романе певицы с коллегой по цеху Марком Тишманом, с которым она давно дружит и часто выпускает совместные треки.

«С этой важной для нас с Марком даты прошло уже больше месяца, но мы поняли, что больше не можем все скрывать. 14 декабря мы стали мужем и женой. Оформили наши отношения в одном из виртуальных ЗАГСов, так как времени ждать до записи в госучреждении у нас не было! Согласитесь, любовь сильнее, чем все эти формальности! Обменялись клятвами и мармеладными кольцами за иван-чаем», — написала Паршута в соцсетях.

Поклонники не поверили в признание и решили, что она шутит. Спустя время Тишман заявил, что до сих пор не женат и ценит свободу.

Чем сейчас занимается Паршута

Юлия Паршута продолжает творческую деятельность. В 2021 году она приняла участие в шоу «Маска». Она выступала в костюме Змеи и заняла третье место.

«Три месяца я танцевала, „смотря в щель“, то пела как Гагарина, которая притворяется Топурией, которая притворяется Лободой, и жила в чудесном состоянии творческой бессонницы — работать над своими песнями, песнями для шоу, успеть на прогоны в „Главкино“ и на репетиции перед моим концертом в мае», — рассказывала Паршута.

В конце 2021 года она выступила в шоу «Дуэты» вместе с Марком Тишманом.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Юлия Паршута и Марк Тишман

В октябре этого года стало известно, что Паршута приняла участие в реалити «Выжить в Самарканде». Проект должен выйти в 2024 году.

Помимо этого, артистка продолжает давать концерты. Ее ближайшие выступления состоятся в следующем году в Москве (15 марта) и в Санкт-Петербурге (23 марта).

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