Жюри угадало: раскрыта личность Змеи на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/15735b9e-ab80-11eb-babc-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

В воскресенье, 2 мая, прошёл финал шоу «Маска» на НТВ. Оставшиеся четыре участника исполнили последние песни и, наконец, начали снимать свои маски. Самой загадочной на протяжении всего шоу была именно Змея, поэтому все ждали с нетерпением её разоблачения.

Под маской пряталась 33-летняя певица и актриса Юлия Паршута. Она призналась, что жюри знает её даже лучше, чем она сама. Регина Тодоренко назвала кайфом тот факт, что её коллега Тимур Родригез узнал певицу с первой ноты, и отметила, что теперь у неё есть настоящий друг.

Маска скрывала мои слёзы неоднократно, потому что я знаю всё это и слышала [баталии жюри]. Я знаю, что это всё от души. Я безгранично счастливый человек, — призналась Юлия.

Она рассказала, как «отплясала все шоу со сломанным пальцем» на ноге, и пошутила, что он сломан, но не сломлен.

Валерия растрогала певицу, отметив, что она безмерно талантлива, хороша и обладает обалденным чувством юмора.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкальный критик Сергей Соседов оценил вокальные данные участницы шоу «Маска» Змеи. Он отметил, что поёт она очень здорово. Кроме того, девушка очень пластичная и артистичная. Поэтому критик сразу же отмёл версию с певицей Светланой Лободой.