«Это не Лобода!»: Соседов объяснил, почему она не тянет на Змею из «Маски»

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Музыкальный критик Сергей Соседов оценил вокальный данные участницы шоу «Маска» Змеи. Он отметил, что поёт она очень здорово. Кроме того, девушка очень пластичная и артистичная. Поэтому критик сразу же отмёл версию с певицей Светланой Лободой.

Могу сказать наверняка — это не Лобода! Во-первых, она гастролёрша. Это человек, который выступает за сумасшедшие гонорары и на «Маску» она точно не пойдёт. Во-вторых, у неё нет таких данных вокальных данных, как у Змеи, нет пластичности и гибкости голоса, — отметил Соседов.

Что касается второй версии, что в костюме Змеи Юлия Паршута, критик признался, что понятия не имеет, кто это такая. Но если окажется, что это она, то он пообещал следить за творчеством певицы «с такими прекрасными вокальными данными», пишет Teleprogramma.pro.

Впрочем, уверен Соседов, это всё-таки кто-то более известный, возможно, исполнительница мюзиклов.

Как ранее писал NEWS.ru, личность Змеи в шоу «Маска» по-прежнему является тайной. Зрители и профессиональные артисты гадают, кто скрывается по личиной стройного, высокого, с отточенными движениями и прекрасным вокалом персонажа, а его номера каждый раз лишь подогревают интригу. Забияка и Соколовский назвали своих кандидатов на роль Змеи.