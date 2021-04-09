Забияка и Соколовский назвали кандидатов на роль Змеи в «Маске»

https://static.news.ru/photo/0f601e76-9a2e-11eb-9970-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Личность Змеи в шоу «Маска» по-прежнему является тайной. Зрители и профессиональные артисты гадают, кто скрывается по личиной стройного, высокого, с отточенными движениями и прекрасным вокалом персонажа, а его номера каждый раз лишь подогревают интригу.

Некто под гримом то исполняет песню немецкой рок-группы Rammstein, то подражает американке Ариане Гранде, то российскому Шуре.

По вокалу достаточно сложно что-то понять, так как много ретуши голоса, но судя по образу, движениям, под маской Змеи может скрываться Светлана Лобода, — считает солистка группы «Чили» Ирина Забияка.

По её словам, если голос можно скрыть с помощью технических ухищрений, то манеру двигаться, походку — нельзя никаким костюмами.

Однако Влад Соколовский, «подозреваемый» в исполнении роли Носорога, уверен, что Змея — совсем не Лобода, а, например Элина Чага, Юлия Паршута или Мария Кольцова.

После того как я услышал пение Змеи, с уверенностью 99% могу заявить, что это Юля Паршута, — рассказал Соколовский в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой также внимательно следит за проектом и, как и все зрители, старается угадывать участников. По словам артиста, с самого начала шоу он болел за Солнце, под маской которого оказалась Марина Кравец. Теперь он отдаёт предпочтение Змее. Цой уверен, что в костюме рептилии выступает Светлана Лобода или Екатерина Варнава.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Лоза крайне критично высказался о самом рейтинговом музыкальном шоу «Маска» на отечественном телевидении. Исполнитель не смотрит шоу и возмущён тем, что происходит на сцене.