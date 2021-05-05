«Это открытие!»: Паршута-Змея рассказала, кто впечатлил её на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/49652ad0-ae1f-11eb-a2e7-96000091f725_660.jpg Юлия Паршута Фото: instagram.com/parshoota/

Юлия Паршута, выступавшая в костюме Змеи на шоу «Маска», рассказала, кто стал для неё настоящим открытием. Это Тимур Батрутдинов, выступавший под маской Зайца, который стал для певицы настоящим открытием, поделилась впечатлениями артистка в своём микроблоге в прямом эфире.

Паршута поделилась впечатлениями о проекте, рассказала о костюме, который, по её словам, оказался не настолько тяжёлым. А вот голова Змеи действительно сдавливала голову хозяйки и через неё было совсем мало видно.

Что касается других участников шоу, певица назвала тех, кто ещё произвёл на неё впечатление. Это Неваляшка, Солнце, Белый Орёл. Что касается последнего, в костюме которого выступал Марк Тишман, то тут Паршута призналась, что это был просто позор для неё не узнать друга, с которым она знакома 14 лет.

Сколько эфиров, а я просто ни сном, ни духом! Это мой друг, мы вместе 14 лет знакомы, дружим, огромные гастроли какие-то бесконечные, два дуэта, куча съёмок, бесконечные приколы. Ну как? Как можно было не узнать! — удивляется сама себе певица.

Но настоящим фаворитом шоу, который раскрылся для всех настолько неожиданно и поразил талантом, Паршута всё-таки считает Батрутдинова-Зайца.

Заяц абсолютно непосредственный. Открытие! Я в какой-то момент начала слышать призвуки голоса Тимура Батрутдинова, но что он так поёт! Честно, до сих пор просто для меня это шок! — восхищается артистка.

Как сообщалось ранее, Тимур Батрутдинов, полюбившийся зрителям в костюме Зайца, показал, как проходил кастинг на проект. Шоу только закончилось, но и зрители, и участники уже затосковали по нему.