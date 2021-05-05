Батрутдинов-Заяц показал уникальные кадры с кастинга шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/a953e6f2-ae15-11eb-bdd3-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/vyacheslav_star/

Тимур Батрутдинов, полюбившийся зрителям в костюме Зайца, показал, как проходил кастинг на проект. Шоу только закончилось, но и зрители, и участники уже затосковали по нему.

Финалист проекта показал, как рождался Ушастый, завоевавший невероятную популярность зрителей.

Заяц. Начало. Моё первое прослушивание, — подписал видео Батрутдинов.

На кадрах показано, как будущий любимец публики выполняет задания организаторов шоу. Батрутдинов смеётся и, кажется, относится к кастингу несерьёзно.

Впрочем, и сам юморист подтверждает этот факт.

Подумал, троллят. Это было моё первое заблуждение на проекте, — признался резидент Comedy Club, услышав фразу о том, то талант не скроешь, даже если пытаешься.

Для Батрутдинова-Зайца проект стал настоящим звёздным часом. Зрители влюбились в маску, даже не зная, кто под ней скрывается. Зайцу посвящали стихи, картины, осыпали комплиментами и признавались в любви после каждого выпуска «Маски». Вдохновлённый артист показал безупречное владение языками и раскрылся, как обладатель красивого бархатного тембра.

Каждый выпуск Заяц покорял зрителей невероятной энергетикой и искромётным юмором. Батрутдинов после признался, что заранее придумывал шутки для жюри, чтобы поднять настроение и удивить судей. Но были и такие моменты импровизации, которые сделали фразы артиста крылатыми.

Многие герои шоу также оказались фанатами Зайца. В частности, ведущий Вячеслав Макаров, который так и написал, что у него «нет сил скрывать», кто стал его фаворитом.

То, что ты сделал, — вне правил. Продолжай их нарушать, — пожелал Батрутдинову ведущий шоу «Маска».

Как сообщалось ранее, зрители шоу «Маска», несмотря на завершение второго сезона, назвали своего победителя проекта. Поклонники телешоу считают, что настоящим фаворитом стал Батрутдинов-Заяц, которому стоило хотя бы дать приз зрительских симпатий.