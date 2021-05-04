«Оценочная шкала юмора Зайцами»: зрители назвали своего фаворита «Маски»

https://static.news.ru/photo/4b753028-ad3d-11eb-95c5-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/timurbatrutdinov/

Зрители шоу «Маска», несмотря на завершение второго сезона, назвали своего победителя проекта. Поклонники телешоу считают, что настоящим фаворитом стал Батрутдинов-Заяц, которому стоило хотя бы дать приз зрительских симпатий.

Своё предложение о номинации для Зайца публика озвучивает на площадке проекта в соцсетях. Поклонники шоу горюют не только о том, что Заяц не попал в тройку финалистов, но и о том, что закончился проект. «Чем теперь заняться в воскресенье после 21:00?» — вопрошают зрители.

Что касается Тимура Батрутдинова, скрывавшегося под маской безусловного любимца публики Зайца, то для многих он стал настоящим открытием как вокалист с «приятным бархатным голосом» и ещё раз подтвердил высокую планку юмориста.

«Теперь всех с ним будут сравнивать. Оценочная шкала юмора Зайцами», «Зайценутые мы, одним словом», «Он пахал как мог, чтобы понравиться нам! Уважал своего зрителя! Не думал о победе, а думал как порадовать и проявить себя, сознавая при этом свой потенциал и уровень конкуренции на программе! Поэтому и полюбили его зрители. Молодец, Тимур!!! Мастер!».

«Харизма сильная, а как подкалывал членов жюри! Это надо было видеть. Эх, заяц! Я ему даже завидую немного. Вот приз зрительских симпатий должен был достаться именно зайцу. Но почему-то об этом никто из организаторов не вспомнил. Сколько зрители оставляли его когда номинировали на раскрытие маски!», пишут в комментариях поклонники проекта.

Как сообщалось ранее, Тимур Батрутдинов, который скрывался в костюме Зайца, рассказал, что в одном из первых выпусков шоу поймал паническую атаку на сцене. Во-первых, ему не хватало воздуха, а, во-вторых, полная темнота сбила его окончательно.