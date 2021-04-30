Заяц-Батрутдинов рассказал о первой в жизни панической атаке на «Маске»

https://static.news.ru/photo/44d2aacc-abb0-11eb-9381-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

На телеканале НТВ закончилось самое засекреченное шоу страны — «Маска». В финал попали четыре персонажа — первым из них вылетел Заяц. Тимур Батрутдинов, который скрывался в костюме, рассказал, что в одном из первых выпусков шоу поймал паническую атаку на сцене.

С ним такое было впервые, признался комик. Член жюри Регина Тодоренко спросила его, не было ли ему страшно в тяжёлой маске, в которой почти ничего не видно и почти невозможно дышать.

Первые две программы точно. На песне «Любимка» у меня вообще случилась первая в жизни паническая атака. У меня не было ещё этого ни разу, — сказал на это резидент Comedy Club.

Во-первых, ему не хватало воздуха, а, во-вторых, полная темнота сбила его окончательно. Тем не менее, для зрителей это было совершенно незаметно. Батрутдинов, как настоящий артист, отыграл номер до конца, но признался жюри, что это было для него настоящим испытанием.

Ранее NEWS.ru писал, что после финала в передаче «Звёзды сошлись» комик объяснил, что когда ему впервые позвонили и предложили принять участие в телешоу, он отказался. Однако потом продюсерам шоу удалось его уговорить. Ему объяснили, что «Маска» — это не только про голос и музыкальные данные, это также про персонаж и про создание образа, и в итоге он согласился.