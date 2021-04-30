«Моя реакция — отказ»: Батрутдинов о том, как оказался в Зайце на «Маске»

https://static.news.ru/photo/337fd438-ab89-11eb-b1e8-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Российский комик Тимур Батрутдинов оказался в костюме Зайца на телешоу НТВ «Маска». Он дошёл до финала передачи и 2 мая первым был раскрыт членами жюри.

После финала в передаче «Звёзды сошлись» он объяснил, что когда ему впервые позвонили и предложили принять участие в телешоу, он отказался.

Первая моя реакция была — отказ. Ну куда. Я как вспомнил финал этого шоу, там такие певцы, они так поют, — признался Батрутдинов.

Однако потом продюсерам шоу удалось его уговорить. Ему объяснили, что «Маска» — это не только про голос и музыкальные данные, это также про персонаж и про создание образа, и в итоге он согласился.

Был момент, когда он хотел снять маску прямо после одного из выступлений, когда его коллега по Comedy Александр Ревва угадал, что в костюме именно он.

Ранее NEWS.ru писал, что озвучивались разные догадки, но Александр Ревва яростно отстаивал свою точку зрения: под маской — резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Ревва спросил у Зайки, «качается ли он». На что ему ответили: «А кто сейчас не качается, есть нечего, остаётся только качаться». «Очень много времени Тимур уделяет своему телу, что не скажешь о лице, конечно, на это времени всегда не хватало у него», — объяснил своё предположение член жюри.