«Вы хам»: Зайка на шоу «Маска» ответил Ревве на жёсткую шутку

https://static.news.ru/photo/90990388-95b3-11eb-8a9d-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Звёздное жюри телешоу «Маска» на НТВ в очередном выпуске 4 апреля всё пыталось выяснить у Зайки, кто скрывается внутри его костюма. Озвучивались разные догадки, но Александр Ревва яростно отстаивал свою точку зранеия: под маской — резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.

Ревва спросил у Зайки, «качается ли он». На что ему ответили: «А кто сейчас не качается, есть нечего, остаётся только качаться».

Очень много времени Тимур уделяет своему телу, что не скажешь о лице, конечно, на это времени всегда не хватало у него, — объяснил своё предположение член жюри.

Он поинтересовался, что на это скажет Зайка.

О чём, о том, что вы хам? — ответил персонаж.

Жюри и зал взорвались от хохота. Зайка пожалел Батрутдинова и понадеялся, что комик не смотрит это шоу. Ревва на это заверил, что Батрутдинов не может смотреть передачу, потому что именно он сейчас стоит перед жюри.

«Жёсткую, но смешную» шутку прокомментировали зрители шоу в комментариях на Youtube.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Заяц троллит Ревву, — написал комментатор.

«Интересный факт : Заяц-единственный, кто ни разу не попадал в номинацию», «Заяц, ну погоди!!! твои шутки и разговоры с жюри это отдельный вид искусства», — добавили пользователи.

Ранее NEWS.ru писал, что зрители передачи уверены, что Дубцова «кинула камень в огород» Азизы, когда сказала, что она адекватный, нормальный человек, и не обижается на жюри, что оно выгнало её с шоу.