Измены, суд с Первым каналом, омоложение: куда пропала певица Алена Апина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алена Апина

Заслуженная артистка России Алена Апина в последнее время редко появляется на публичных мероприятиях и концертах. Чем сейчас занимается и как живет экс-солистка группы «Комбинация»?

Чем известно о личной жизни Алены Апиной

Алена Апина была замужем дважды. Ее первым супругом стал художник Валерий Апин, от которого у нее осталась фамилия. Влюбленные поженились в 1982 году, но уже через год подали на развод.

«В Саратовском музее Радищева выставлены картины моего первого мужа, господина Апина. Мне сказали, что он стал монахом — принял постриг. У него свой приход, все дела. Шучу, что я приложила к этому руку», — вспоминала Апина в шоу «Ниче святого».

Сейчас Валерий Апин служит клириком в саратовском храме. Он окончил Саратовскую православную духовную семинарию, а также получил медаль священномученика Германа, епископа Вольского, III степени.

Вторым супругом артистки был продюсер Александр Иратов. Пара поженилась в 1991 году. Именно благодаря Иратову она ушла из коллектива «Комбинация» и начала сольную карьеру.

«90-е годы — это время моей работы в группе „Комбинация“, начало сольной карьеры, замужества и так далее. Все эти десять лет я провела на гастролях и концертах. У меня было по пять-семь концертов в день, шлягер за шлягером, съемки, съемки, съемки. Я ничего еще не успела, а уже 2000-е наступили», — рассказывала исполнительница.

Однако Апина не могла забеременеть. Они с супругом прошли через девять процедур искусственного оплодотворения, но безрезультатно. После этого пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери.

В 2001 году, когда Апиной было 37 лет, у нее родилась дочь Ксения. Спустя время она поняла, что не чувствует поддержки от мужа. В 2016 году пара развелась.

«У нас с Александром нет никаких разлучников и нет никакой большой глобальной причины для этого шага. Просто пришло время. Сегодня самое главное — это поменьше доставить проблем нашей дочери. Все остальное не изменить. Да и жизнь на этом не кончается», — комментировала певица развод в соцсетях.

Однако позже артистка призналась, что супруг не был ей верен.

«Женщин у него было много, даже говорить об этом не стоит. Вот такой человек... Для него это не было изменой и чем-то грандиозным. Но прошло четыре года, и Александр счастлив с другой женщиной. Ему нравится возвращаться в свой дом. У него все хорошо... Да и у меня тоже», — рассказывала исполнительница в программе «Судьба человека».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Алена Апина с дочерью Ксенией

Больше певица замуж не вышла.

«До 2016 года я была замужем, а потом стала уже взрослой теткой. Да, тетка нормально выглядит, но закончились дядьки, которые испытывают волнения в мою сторону», — говорила она.

В каком скандале была замешана Алена Апина

В 2020 году в эфире программы «Три аккорда» экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева перепела хит Алены Апиной «Бухгалтер». Это не понравилось артистке. Она была недовольна тем, что ее творчество стало ассоциироваться с другой певицей.

Апина приняла решение подать в суд. Так, Джанабаева попала под статью о неправомерном использовании интеллектуальной собственности.

После изучения всех документов и видеоматериалов суд встал на сторону Апиной, поэтому выпуск передачи с этой песней заблокировали по решению Роскомнадзора. Кроме того, Первый канал заплатил исполнительнице 150 тысяч рублей.

В 2021 году Апиной не понравилось, как ее снял канал НТВ в шоу «Суперстар». Она рассказала, что накануне делала процедуру омоложения — мезотерапию, поэтому на ее лице проявились синяки и другие недостатки кожи.

«Каким надо быть криворуким оператором, чтобы умудриться так снять. У меня лицо простой русской женщины, а здесь... Потом фотографии прислали... Смотрю: передо мной жирная бабища с таким лицом! Это вообще кошмар какой-то!» — возмущалась Апина.

Также она заявила, что во время выступления в центре внимания была не она, а подтанцовка.

«Я согласна с очень большим количеством смотрящих людей, которым эфир не понравился. Когда ты выходишь на сцену с песней, камера должна быть направлена на тебя. А тут в течение двух с половиной минут мелькают прекрасные голые задницы гимнасток — девушек на шестах. И лишь два раза мелькнули твое плечо и лицо. Я не знаю, как это нужно было снимать», — жаловалась певица.

Чем сейчас занимается Алена Апина

Сейчас Алена Апина редко выходит в свет. С 2020 года она не давала сольные концерты. В ближайшие время мероприятия также не запланированы.

Артистка пробует себя в кино: она снималась в проектах «Неотложка», «Параллельно любви», «Убить Бэллу», «Девочка с севера», «Провинциальные страсти», «Моя любимая ведьма».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Алена Апина

Также Апина принимала участие в музыкальных программах, в том числе в шоу «Три аккорда», «Суперстар» и «Дуэты».

В январе этого года исполнительница вышла в свет вместе с дочерью, посетив показ фильма «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» в столичном кинотеатре «Художественный». В июле Апина выступила на Дне города в Липецке.

В октябре вместе с наследницей певица пришла на премьеру картины «Дурные деньги».

23 августа артистка отметила свое 59-летие.

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