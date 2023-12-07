Желание участвовать в СВО, дети, фильмы: как сейчас живет Андрей Мерзликин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Андрей Мерзликин и его сын Федор

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин снялся более чем в 100 российских фильмах и известен зрителю по ролям в лентах «Волчье солнце», «Бумер», «Молодежка», «Родина» и «Хождение по мукам». Чем сейчас занимается актер, что говорил про СВО?

Что известно о жизни Мерзликина, чем он сейчас занимается

Андрей Мерзликин продолжает активно сниматься в кино. В 2023 году с ним на экраны вышли фильмы «Остановка», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» и «Библиотекарь». Также артист снимается в лентах «Декабрь», «Илья Муромец», «Северный полюс», «Берлинская жара» и продолжении «И снова здравствуйте!», премьера которых назначена на следующий год.

Помимо съемок, актер выходит на сцену театра. Он задействован в постановках «Сказка для взрослых», «Калина красная» и «Лес».

Андрей Мерзликин живет в Подмосковье вместе с семьей. По его словам, он долгое время мечтал переехать из столичной квартиры в собственный загородный дом.

«Живу в Подмосковье, но мы называемся Новая Москва. <...> Дома свой мир, своя культура, которая не перемешивается с общими парковками, лифтами. Мы жили на 19-м этаже, и часть жизни просто уходила на то, чтобы добраться домой», — рассказал актер журналу «Москвичка».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актер Андрей Мерзликин

Почему Андрей Мерзликин не отправился в зону СВО

Андрей Мерзликин считает, что спецоперация является трагической, но вынужденной мерой. По мнению актера, после начала СВО общество раскололось, а каждому человеку рано или поздно придется сделать выбор.

«Никогда не был борцом с чем-то, но всегда считал и считаю: если тебе что-то не нравится, дай альтернативу, объясни, что тебе дорого и важно, что, как тебе кажется, должно быть. И это всегда самое сложное. Чтобы не превращаться в диванного комментатора, надо все подкреплять действием, да еще и с горячим сердцем», — сказал он.

Актер не осуждает коллег, уехавших из страны, но сам намерен остаться со своей родиной. По словам артиста, среди его друзей оказалось много тех, кто находится в зоне СВО с первого дня. Андрей Мерзликин заверил, что и сам хотел отправиться на фронт, но этому помешал его статус многодетного отца.

Артист многие годы поддерживает жителей Донбасса. В 2017 году он принял участие во флешмобе в поддержку детей в ЛДНР, которые стали жертвами агрессии со стороны украинских силовиков. В том же году он был внесен СБУ в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны, после чего ему запретили въезд на территорию Украины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Андрей Мерзликин

Что известно о личной жизни Андрея Мерзликина

Мерзликин в 2006 году женился на психологе Анне Осокиной, которая позднее стала работать его директором и пресс-секретарем. Пара воспитывает четверых детей — 16-летнего Федора, 15-летнюю Серафиму, 13-летнюю Евдокию и семилетнего Макара.

Старший сын Андрея Мерзликина был курсантом Московского суворовского военного училища и принимал участие в параде на Красной площади, но потом захотел уйти. Жена артиста рассказывала в личном блоге, что они согласились забрать документы Федора, однако поставили ему условие — он должен поступить в сильное учебное учреждение.

«Федор ни разу не пожалел, как и мы. Но и он ни разу не пожалел, что учился там! Сам считает, что это было важно. А также считает, что младшему брату тоже будет полезно пару лет поучиться в Суворовском училище», — рассказала супруга артиста в социальных сетях.

Андрей Мерзликин отметил, что опыт учебы наследника в Суворовском училище помог ему сыграть роль отца главных героев в фильме «Нахимовцы».

На настоящий день фильмография Мерзликина насчитывает порядка 150 картин. За роль начальника погранзаставы в ленте «Брестская крепость» актера удостоили премии ФСБ за лучшую актерскую работу. Также он имеет серебряный знак «Почетный сотрудник Войсковой православной миссии».

Читайте также:

Жуткое ДТП, операция на лице, альбом: как сейчас живет певица Лада Дэнс

Увольнение, алкоголь, ссора с Собчак и Лазаревым: где сейчас Волочкова

«Лишили моих детей покоя»: вдова Градского о его старшем сыне и дочери