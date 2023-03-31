В Москве завершились съемки последнего сезона сериала «МОСГАЗ»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Кадр из сериала «МОСГАЗ. Последнее дело майора Черкасова»

Съемки девятого сезона сериала «МОСГАЗ. Последнее дело майора Черкасова» завершились. Премьера последних серий ретро-детектива пройдет на Первом канале. Продюсерами выступили Константин Эрнст и Денис Евстигнеев. Роль майора Черкасова исполнил Андрей Смоляков. По сюжету он вместе со своей командой расследует новое дело в Москве в 1981 году.

Ну что я могу сказать, в название фильма все заложено — это «Последнее дело майора Черкасова», — заявил Смоляков.

Соню Тимофееву сыграла Марина Александрова, а Александр Голубев исполнил роль Егора Осадчего. Четвертого участника команды майора Черкасова, Алексея Гаркуша, сыграл Алексей Бардуков.

В последнем сезоне сериала появятся новые герои, которых сыграли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и другие известные артисты. Мерзликин предстанет в роли молодого следователя, только прошедшего стажировку заграницей, а Ярмольник появится в образе обаятельного мошенника, который станет главным подозреваемым по делу. На съемочную площадку вернулся режиссер первых двух сезонов Евгений Звездаков.

Все составляющие на месте: интрига и сюжет, как и актеры, в прекрасной форме. Думаю, «Последнее дело майора Черкасова» тоже будет ярким сезоном. В нем заложен определенный аттракцион в сюжете. И визуально фильм тоже будет интересным. Одна из линий сериала — кража произведения искусства. И художественное решение всех серий будет обусловлено этой линией, — рассказал режиссер.

В девятом сезоне сериала «МОСГАЗ» майор Иван Черкасов расследует запутанное дело, в ходе которого его отстраняют, отдав предпочтение молодому сотруднику, который умеет работать с новой техникой. Но главный герой сам окажется жертвой преступника, после чего ему предстоит довести свое последнее дело до конца.

Ранее стало известно, что Валерия Гай Германика выступит режиссером восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга». Съемки пройдут при участии кинокомпании «Марс Медиа» по заказу Первого канала.