Увольнение, алкоголь, ссора с Собчак и Лазаревым: где сейчас Волочкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в последнее время часто оказывается в центре обсуждений не только из-за творческих проектов, но и из-за скандалов. Чем сейчас занимается балерина, как она живет?

Чем известна Волочкова

Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде. Она училась в Академии русского балета имени Вагановой.

В 1994 году, будучи студенткой, Волочкова начала выходить на сцену Мариинского театра, а после выпуска стала солисткой и исполняла главные партии в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Жар-птица».

В 1998 году Владимир Васильев, занимавший тогда должность художественного руководителя Большого театра, пригласил ее исполнить партию Одетты в его постановке «Лебединого озера». Помимо этого, она танцевала в «Баядерке» и «Спящей красавице».

После увольнения Васильева из театра в 2000 году у балерины сложились напряженные отношения с новым руководством. В 2003 году ее уволили из учреждения. Генеральный директор Анатолий Иксанов заявил, что солистка была в ужасной физической форме и ей невозможно было подобрать партнера. Сама Волочкова связывала увольнение с местью миллиардера Сулеймана Керимова, с которым она рассталась незадолго до этого.

После ухода из Большого театра артистка сосредоточилась на сольных проектах и стала выступать в эстрадных шоу. В 2004 году она дебютировала в кино — в сериале о жизни балерины «Место под солнцем».

Волочкова — постоянная героиня скандальной и светской хроники. В 2011-м она выложила в соцсетях свою эротическую фотосессию с отдыха на Мальдивах. По словам балерины, она сделала это назло папарацци. С тех пор она регулярно публикует свои откровенные снимки и провоцирует поклонников и СМИ.

Что известно о личной жизни Волочковой

В 2000-х годах у Анастасии Волочковой был роман с миллиардером Сулейманом Керимовым. Артистка заявляла, что именно он поспособствовал ее увольнению из Большого театра после расставания. При этом она отмечала, что сильно любила предпринимателя.

«Меня больше всего любил Сулейман Керимов. И я его. Это была самая сильная любовь в моей жизни, я до сих пор сохранила ее! Для меня он идеал мужчины! Даже когда он начал действия против меня, оправдывала его. Не могла поверить, что он на такие вещи способен, ведь я люблю самых лучших», — говорила Волочкова.

В 2007 году она вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина. Спустя год пара развелась. У балерины и предпринимателя есть общая дочь Ариадна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Сейчас личная жизнь Волочковой часто становится поводом для обсуждения. В последние годы ей приписывали романы с программистом Михаилом Логиновым, банщиком Сергеем Кузнецовым, строителем Дмитрием Корнеевым, актером Никитой Джигурдой. Сама артистка заявляла, что она является любвеобильным человеком и у нее «одна романтическая история перетекает в другую».

28 ноября СМИ сообщили, что экс-бойфренд Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в камере следственного изолятора в Москве. 2 декабря состоялись похороны.

Откуда появились слухи об алкогольной зависимости Волочковой

В 2019 году Анастасию Волочкову начали подозревать в злоупотреблении алкоголем. Многим зрителям показалось, что она была нетрезвая, когда давала интервью журналисту Ксении Собчак. Кроме того, после выхода проекта звезды поссорились из-за того, что телеведущая без разрешения копалась в личных вещах балерины и показала на камеру ее интимные вещи.

«Сейчас я вижу в ее программе, как она бродит по спальне, лазит по моим тумбочкам. Якобы нашла фаллоимитатор. Зачем выносить то, что есть у меня в спальне? Видимо, родители не объяснили ей в детстве, что не надо заглядывать в замочную скважину. Я же и так показала ей весь дом. Мало ли, что у меня в тумбочках лежит», — комментировала Волочкова.

В начале 2023 года балерина дала интервью журналисту Алене Жигаловой и вновь оказалась в центре скандала из-за того, что находилась в кадре в нетрезвом виде. При этом артистка заявляла, что была трезвой, но уставшей после перелета.

Почему Волочкова поругалась с Лазаревым

29 ноября этого года певец Сергей Лазарев отказался сфотографироваться с Анастасией Волочковой за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон».

«Я не фотографируюсь, извини, Настя», — сказал он балерине.

Тогда Волочкова заявила, что не обижена на артиста, передает корреспондент NEWS.ru.

«Я не обижена на Сережу Лазарева. Я не придала значения тому, что он отказался со мной сфотографироваться. Ну и что! Мы с ним во многих программах принимали участие. Сережа, я тебя люблю!» — подчеркнула она.

Однако спустя несколько дней артистка назвала Лазарева «нищебродским быдлом и неудачником» и заявила, что он завидует ей.

Чем Волочкова занимается сейчас

Анастасия Волочкова продолжает творческую деятельность и пробует себя в разных направлениях. 2 декабря она представила композицию «Слезы моих бывших».

25 ноября 2023 года балерина показала свое шоу «Одержимость» в концертном зале «Москва». Выступления Волочковой на следующий год на данный момент не запланированы.

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