Актер Мерзликин назвал спецоперацию трагической мерой Актер Мерзликин: спецоперация — это трагическая, но вынужденная мера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Мерзликин

Спецоперация России на Украине является трагической, но вынужденной мерой, рассказал актёр Андрей Мерзликин в беседе со своим коллегой Вячеславом Манучаровым на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». По его словам, происходящее раскололо российское общество и теперь каждому рано или поздно придется сделать выбор. Артист считает, что многим стоит ясно выражать свою позицию и предлагать альтернативы тем решениям политиков, которыми они недовольны, — в противном случае можно превратиться в «диванного комментатора», пишет «Царьград».

Никогда не был борцом с чем-то, но всегда считал и считаю: если тебе что-то не нравится, дай альтернативу, объясни, что тебе дорого и важно, что, как тебе кажется, должно быть. И это всегда самое сложное. Чтобы не превращаться в диванного комментатора, надо всё подкреплять действием, да ещё и с горячим сердцем, — убежден Мерзликин.

При этом актер не осуждает коллег, уехавших из страны, но не понимает их и сам желает остаться со своей Родиной. Он добавил, что среди его друзей оказалось много тех, кто находится в зоне СВО с первого дня. По словам Мерзликина, он сам хотел отправиться на фронт, но это тяжело осуществить из-за его статуса многодетного отца.

Гагаринский суд Москвы ранее оштрафовал актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии. В видеоинтервью он негативно отозвался о специальной военной операции РФ на Украине. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Как стало известно в ходе слушания, поводом для составления протокола стали высказывания о спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно заключению эксперта-лингвиста, Смольянинов характеризовал «действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».