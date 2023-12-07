«Лишили моих детей покоя»: вдова Градского о его старшем сыне и дочери Вдова Градского рассказала, что ей приходится приводить детей в суд

Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко)

Вдова скончавшегося в 2021 году певца Александра Градского Марина Коташенко рассказала, что она вынуждена приводить детей на судебные заседания, чтобы доказать их существование. В беседе с NEWS.ru женщина заявила, что старшие дети Градского лишили младших покоя, втягивая их в скандал.

Старшие брат и сестра стали для моих детей настоящим кошмаром, лишили их покоя, бесконечно втравливая малышей в эпицентр устроенного ими публичного скандала. Мне приходилось приводить детей в суд — чтобы показать, что они существуют: поскольку старшие дети стараются не упоминать о младших, подавая ситуацию в выгодном для себя свете. Совсем не так, согласитесь, должно выглядеть детство, — отметила Коташенко.

Ранее Тверской суд Москвы не удовлетворил иск третьей жены покойного народного артиста России Александра Градского Ольги Градской (Фартышевой) о праве на наследство. Она состояла в браке с композитором с 1980 по 2001 год. Известно, что бывшая супруга обжаловала решение суда об отказе ей в удовлетворении гражданского иска к вдове и детям композитора.

До этого двоюродная сестра Градского, которая могла претендовать на часть многомиллионного наследства, отказалась судиться с его наследниками из-за квартиры на Бережковской набережной в столице. Она пояснила, что после смерти ее отца музыкант отобрал эту квартиру и дачу в подмосковном Расторгуево, но ввязываться в судебное разбирательство она бы не хотела.