Родственники Градского продолжают бороться за его наследство Бывшая супруга Градского обжаловала решение суда по ее иску на наследство

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Градский

Третья супруга покойного народного артиста России Александра Градского Ольга обжаловала решение суда об отказе ей в удовлетворении гражданского иска к вдове и детям композитора о праве на наследство. Апелляционные жалобы в Тверской районный суд Москвы также подали ее дочь и сын, сообщает ТАСС.

В Тверской районный суд Москвы поступили апелляционные жалобы от Градской О. С., Градского Д. А. и Градской М. А., — сообщил собеседник агентства.

Разбирательство будет проходить в Московском городском суде. Дата заседания пока не назначена. Ранее Тверской суд не удовлетворил третий иск экс-супруги Градского, которая состояла с ним в браке с 1980 по 2001 год, о праве на наследство бывшего мужа.

Ранее сиделка Градского Нигора Фазилова рассказала, как спасла его при инсульте. Осенью 2021 года состояние здоровья музыканта ухудшилось, но он не снизил нагрузку и продолжал работать. По словам женщины, 27 ноября артисту стало плохо, когда он находился дома вместе с друзьями и коллегами из театра. Градский тогда уже почти не ходил, поэтому его перенесли на инвалидную коляску. Сиделка сразу поняла, что это был инсульт, и вызвала скорую помощь. Приехавшие медики подтвердили догадки женщины и в скором времени забрали музыканта в больницу.