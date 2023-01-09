Сестра Градского отказалась судиться с наследниками артиста из-за квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двоюродная сестра Александра Градского Наталья решила не судиться с наследниками умершего год назад артиста из-за квартиры на Бережковской набережной в Москве, сообщает KP.RU. Она объяснила, что после смерти ее отца певец отобрал эту квартиру вместе с дачей в подмосковном Расторгуево. Наталья пояснила, что судебное разбирательство забрало бы у нее много времени и сил, которые она хотела бы посвятить своей семье и любимой работе кинологом в Ницце.

Я отказываюсь судиться с наследниками брата. <...> С того момента, как Саша забрал себе квартиру на Бережковской набережной и дачу в Подмосковье, прошло уже более 20 лет, поэтому суд, скорее всего, был бы долгим, непростым и затратным — по времени, деньгам, нервам. <...> Я обеспечена, живу хорошо и с амбициями у меня всё в порядке. А то, что моя недвижимость досталась другим людям, пусть останется на их совести, — сказала Градская.

Наталья рассказала, что дачу в Расторгуево Градский так и не оформил на себя, и она просто затерялась среди его имущества. Наталья планирует заявить свои права на «родовое гнездо» в качестве прямой наследницы.

Этот небольшой домик, принадлежавший моему отцу Борису Градскому, был нашим родовым гнездом. <...> В итоге это имущество оказалось брату не нужно, и теперь судьба дома неизвестна. Но я надеюсь отыскать его и оформить на себя, как прямая наследница. Этот дом мне дорог как память, — рассказала Градская.

Наталья Градская ранее разыскала могилу отца на тайном семейном захоронении, которое ее двоюродный брат скрывал от нее 20 лет. Артист был настолько сильно обижен на сестру, что прятал от нее местонахождение общего семейного захоронения Градских. Она пожаловалась, что Градский вовсе не так хорошо ухаживал за могилами, как он ее постоянно уверял.