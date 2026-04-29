Песков объяснил смысл формата ОПЕК+

Формат ОПЕК+ особенно важен во время нестабильности на энергетическом рынке, как сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля сделал это заявление на фоне планов ОАЭ выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 мая.

Конечно, это очень важное направление работы, которое особенно важно в нынешних условиях, когда энергетические рынки, мягко говоря, штормит, — сказал Песков.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия должна иметь запас прочности бюджета на случай колебания нефтяных цен. Он отметил, что выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК приведет к тому, что страна будет выходить на рынок с объемом нефти, который может произвести.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.