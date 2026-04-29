Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ

Песков заявил о планах России развивать эффективный энергодиалог с ОАЭ

Москва планирует развивать конструктивное сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, опираясь на сложившиеся дружественные связи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская сторона нацелена на поддержание высокой динамики контактов во всех ключевых сферах. Особое внимание в рамках двусторонней повестки уделяется взаимодействию в энергетическом секторе.

Имея весьма и весьма конструктивные и дружественные отношения с Абу-Даби, мы рассчитываем на продолжение весьма продуктивных и конструктивных, и эффективных контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе в рамках энергодиалога, — подчеркнул Песков.

В Кремле также добавили, что Россия приветствовала заявление ОАЭ о намерении занять ответственную и взвешенную позицию на мировых энергетических рынках после решения покинуть Организацию стран-экспортеров нефти и формат ОПЕК+.

Ранее Песков отмечал, что каких-либо новых инициатив по изменению объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+ на данный момент на повестке дня нет. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, будет ли Москва предлагать партнерам по соглашению новые решения на фоне блокады Ормузского пролива.