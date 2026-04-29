Песков заявил о планах России в отношение ОАЭ

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 12:50

Песков заявил о планах России развивать эффективный энергодиалог с ОАЭ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва планирует развивать конструктивное сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, опираясь на сложившиеся дружественные связи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская сторона нацелена на поддержание высокой динамики контактов во всех ключевых сферах. Особое внимание в рамках двусторонней повестки уделяется взаимодействию в энергетическом секторе.

Имея весьма и весьма конструктивные и дружественные отношения с Абу-Даби, мы рассчитываем на продолжение весьма продуктивных и конструктивных, и эффективных контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе в рамках энергодиалога, — подчеркнул Песков.

В Кремле также добавили, что Россия приветствовала заявление ОАЭ о намерении занять ответственную и взвешенную позицию на мировых энергетических рынках после решения покинуть Организацию стран-экспортеров нефти и формат ОПЕК+.

Ранее Песков отмечал, что каких-либо новых инициатив по изменению объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+ на данный момент на повестке дня нет. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, будет ли Москва предлагать партнерам по соглашению новые решения на фоне блокады Ормузского пролива.

Власть
Дмитрий Песков
ОАЭ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.