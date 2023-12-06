Закрытие «Сам себе режиссер», жизнь в Киеве: куда пропал Алексей Лысенков

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Алексей Лысенков

Телеведущий Алексей Лысенков на протяжении 28 лет был лицом передачи «Сам себе режиссер». Что известно о жизни знаменитости после закрытия проекта, чем он сейчас занимается?

Почему закрыли передачу «Сам себе режиссер»

Алексей Лысенков с 1992 года был автором, ведущим и руководителем телевизионной программы «Сам себе режиссер». В 2020 году ВГТРК убрала передачу из эфира из-за низких рейтингов. По словам ведущего, ему было тяжело принять этот факт, но как профессионал он понимал причины такого решения.

После закрытия передачи Алексей Лысенков был приглашен в качестве ведущего в программу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда». Также он вел проекты на детском радио.

Чем сейчас занимается Алексей Лысенков

Начиная с ноября 2020 года Алексей Лысенков стал сниматься в программе «Русское лото» на НТВ — сперва в качестве временного ведущего, а затем на постоянной основе, заменив после смерти своего коллегу Михаила Борисова, который вел программу на протяжении 26 лет.

Лысенков сегодня остается ведущим программы «Сегодня утром». Кроме того, с 2022 года он преподает актерское мастерство в Астраханском государственном университете и проводит мастер-классы. Занятия проходят по профилю «Артист драматического театра и кино».

Телеведущего с Астраханью связывает работа на местных телеканалах, также с 2017 по 2018 год он был советником губернатора области по социальным вопросам, поэтому, как признается Лысенков, когда ему предложили работу в университете, он не смог отказаться.

Как Лысенков отзывался об Украине

Алексей Лысенков родился в Киеве и прожил там до 19 лет, пока не уехал в Москву для поступления в театральное училище. Артист был озабочен ситуацией на Украине в 2014 году и считал, что евроинтеграция обернется пагубными последствиями для страны.

«С одной стороны, я желаю своей родине процветания, благополучия, уверенности в будущем и покоя, в том числе экономического. С другой — понимаю, что никаких конфет ЕС не подарит. Наоборот, начнутся жесткие санкции», — цитирует его «Вокруг ТВ».

Что известно о личной жизни Алексея Лысенкова

Алексей Лысенков был женат четыре раза. Первый раз телеведущий сыграл свадьбу в 20 лет. Его супругой стала экономист Надежда Лысенкова. Они прожили в браке 12 лет, воспитывали дочь Анастасию.

Во второй раз Алексей Лысенков женился на певице, победительнице программы «Утренняя звезда» Сабине Мурадян, которая была младше него на 11 лет. В браке у них родился сын Николай. Вместе они прожили пять лет.

Затем женой Алексея Лысенкова стала актриса Ирина Чериченко. Они прожили вместе с 2004 по 2015 год. С 2018 года телеведущий живет с гримером Марией Карибской, которая младше него на 19 лет.

«Как я шучу — надо же было хоть что-то забрать из программы „Сам себе режиссер“ в личное пользование. И вот мой гример из передачи — Мария Карибская — уже несколько лет является моей гражданской женой. Мы это не скрываем, но особо и не афишируем. Она не любитель личную жизнь делать публичной, и я после многих обстоятельств тоже не очень люблю это делать», — рассказал он RT.

Сейчас телеведущий в свободное от работы время ведет закрытый образ жизни, в частности, он перестал вести аккаунты в социальных сетях. Известно, что у Алексея Лысенкова есть двухуровневый дом в коттеджном поселке недалеко от Москвы, на Дмитровском шоссе.

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