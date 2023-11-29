«Интервидение-2024»: когда будет, кто участники, конкурент ли Евровидению Швыдкой: музыкальный конкурс «Интервидение» может пройти в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Швыдкой

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал возможные сроки проведения международного музыкального конкурса «Интервидение» — аналога Евровидения. Когда он может пройти и будет ли Россия среди участников?

Когда пройдет «Интервидение»

По словам Швыдкого, конкурс может быть проведен в конце 2024 года. Организаторы занимаются подготовкой регламентов мероприятия, которые должны быть достаточно гибкими из-за разных часовых поясов стран-участниц, отметил он.

В «Интервидении» могут принять участие семь государств.

«Оптимальное количество стран — всего-навсего семь. Если будут семь стран, с которыми мы договоримся, а значит, семь вещателей, телевизионных компаний, то мы этот вопрос решим», — подчеркнул он.

Какие страны могут стать участниками «Интервидения»

Помимо России, которая выступит организатором, к конкурсу проявили интерес Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Узбекистан, сообщил Швыдкой.

«Дальше будем вести переговоры с бразильцами и южноафриканцами. Понятно, что особый разговор начнем с индийцами. Но для старта этого конкурса нужно семь стран», — считает спецпредставитель президента.

Что такое «Интервидение»

Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с главами зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме 17 ноября сообщила о плане создания международного музыкального конкурса «Интервидение».

«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс „Интервидение“», — заявила она.

Как отметил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, конкурс не будет обременен никакими политическими ограничениями.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — заявил он ТАСС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Любимова

Почему конкурс называется «Интервидение»

По словам Любимовой, название «Интервидение» является рабочим вариантом.

«Нужно очень хорошо посмотреть, как правильно его назвать. Это конкурс международный. И главная его задача — привлечь все страны. Для нас в этом смысле не будет дружественных и недружественных стран. Для нас будут исполнители, которые разделяют наши ценности, у которых есть хорошие песни, которые представляют свою национальную культуру, культуру своей страны», — заявила она в Госдуме.

Проводился ли такой конкурс раньше

В 1977–1980-х годах в рамках Международного фестиваля песни в польском Сопоте проводился конкурс «Интервидение». Организатором мероприятия выступила Международная организация радиовещания и телевидения (OIRT).

В 2008 году компания «Красный Квадрат» организовала в Сочи конкурс «Пять звезд. Интервидение». В нем приняли участие исполнители поп и рок-музыки из стран СНГ. Победителем конкурса стала певица из Таджикистана Тахмина Ниязова.

С тех пор конкурс с названием «Интервидение» не проводился.

Станет ли «Интервидение» конкурентом Евровидению

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru отмечал, что имеет право на существование, но на проведение мероприятия нужны очень большие деньги.

«Какой будет у этого интерес, формат, что это под собой означает. <...> Если создать конкурента Евровидения, побойтесь Бога. Евровидение — это бренд, ему больше 60 лет, многомиллионная аудитория со всего мира. Когда туда отправляли участника от нашей страны, это как на музыкальную Олимпиаду, за него переживали. Это совсем другой драйв. Чтобы повторить, прикоснуться к такому, нужны очень большие деньги и огромное количество профессионалов», — говорил Бабичев.

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