Победитель Евровидения Рыбак впервые рассказал о своей зависимости

https://static.news.ru/photo/c899c416-a64e-11ea-bcfe-fa163e074e61_660.jpg Александр Рыбак Фото: rybakofficial/instagram.com

Победитель шоу «Евровидение-2009» Александр Рыбак признался в многолетней зависимости. Артист впервые рассказал, что 11 лет сидел на антидепрессантах и только недавно начал жить полноценной жизнью.

В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма, — написал он на своей странице в Instagram.

По признанию артиста, тяга к таблеткам практически уничтожила его волю к жизни и стала причиной разрыва отношений с близкими. Сейчас Рыбак начал курс реабилитации с помощью врачей, передаёт «Газета.Ru».

Александр Рыбак родился в Белоруссии, особую известность и популярность он получил после того, как занял первое место в конкурсе «Евровидение-2009».

Ранее NEWS.ru писал, что организаторы Евровидения составили майский рейтинг клипов, загруженных на канал конкурса на YouTube. Самым просматриваемым оказалось видео российской группы Little Big на песню Uno, которая должна была представить страну на смотре 2020 года.