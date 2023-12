Болезнь, зона СВО, вылет из шоу «Маска»: куда пропала певица Анита Цой

Народная артистка России Анита Цой в последнее время реже стала появляться на светских мероприятиях. Кроме того, в 2019 году появилась информация о болезни певицы. Что известно о состоянии ее здоровья сейчас, как она живет и чем занимается?

Что известно о личной жизни Аниты Цой

Анита Цой (девичья фамилия — Ким) вышла замуж в 19 лет. Ее избранником стал бизнесмен Серей Цой.

Артистка признавалась, что ее практически насильно заставили выйти замуж за Сергея, который на тот момент окончил факультет журналистики Ростовского университета. Пара познакомилась на курсах корейского языка.

Мама будущей певицы считала, что Сергей хорошо подходит ее дочери, поскольку он перспективный. Она оказалась права — спустя два года мужчина стал пресс-секретарем Юрия Лужкова, который тогда был мэром Москвы.

Поначалу союз бизнесмена и исполнительницы был браком по расчету. Цой признавалась, что первое время подталкивала мужа к решению о разводе — она постоянно специально ссорилась с ним и показывала непростой характер. Однако мужчина терпел ее выходки и окружал вниманием и заботой. В итоге Цой поняла, что действительно любит супруга.

В 1992 году у пары родился сын Сергей. После этого артистка располнела до 105 килограммов. Это не устраивало мужа, и в их отношениях начались проблемы.

«Я лила слезы у подруги и мамы, но с годами поняла, что он поступил правильно. Я решила похудеть. Муж увидел мои старания. Он вернулся в семью, и все стало хорошо», — признавалась Цой.

Летом 2020 года супруги отпраздновали 30-летнюю годовщину свадьбы.

Что известно о состоянии здоровья Аниты Цой

В 2019 году Аниту Цой госпитализировали с фестиваля «Жара». Тогда певица повредила ногу. На следующий день она появилась на красной ковровой дорожке мероприятия в инвалидном кресле, объяснив, что у нее оторвался ноготь на ноге и она потеряла много крови.

«Травма произошла на пустом месте, шла по ковровой дорожке. На лестнице зацепилась большим пальцем и вырвала с мясом ноготь. Было море крови», ― сообщила исполнительница.

При этом отменять выступление Цой не стала.

«Собиралась на афтепати, но дойти не смогла. Надеюсь, сегодня наконец-то доберусь», ― объяснила она.

В 2020 году Цой вновь оказалась в больнице. Причиной послужила коронавирусная инфекция. Поражение легких артистки составило 52%, какое-то время после выписки ей были запрещены занятия вокалом.

В августе 2021 года Цой признавалась, что до сих пор восстанавливается после COVID-19. Она страдала от серьезных осложнений — синдрома замороженного плеча и гормонального сбоя.

«До сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что если все сложить, последствия коронавируса я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких», — вспоминала звезда.

Что Анита Цой говорила про спецоперацию

Анита Цой поддерживает действия российских властей. В 2022 году она выступила перед мобилизованными бойцами в Казани. Помимо этого, исполнительница неоднократно принимала участие в мероприятиях для медицинских работников, военнослужащих и жителей Луганска и Донецка. Также она выступала на благотворительных концертах «Герои нашего времени» в Челябинске, Сочи, Кургане, Омске, Тюмени и Екатеринбурге.

Летом этого года Цой встретилась с участниками спецоперации в Дмитровском военном госпитале. Артистка дала концерт в учреждении и пообщалась с бойцами.

«Это оказался один из самых душевных, сильных и ярких вечеров за последние полгода. Было приятно, что наши ребята пришли в зал, хотя им было сложно передвигаться. Они поддерживали друг друга. Мы с ними поговорили по душам, они с упоением слушали. В их глазах были слезы радости и горести. После концерта ко мне подошла одна женщина, супруга военного, и пригласила меня в первый корпус — посетить лежачих бойцов. Я там провела полтора часа и многое для себя открыла. Узнала, как в бою закаляются мобилизованные ребята, как справляются с первыми трудностями», — рассказывала Цой «Абзацу».

Чем Анита Цой занимается сейчас

Анита Цой продолжает творческую деятельность. Помимо этого, она занимается преподаванием: в сентябре прошлого года певица возглавила кафедру «Креативных индустрий» в Донском техническом университете. Своей второй страстью после музыки Цой называет кулинарию.

В этом году артистка также приняла участие в шоу «Маска». Она вышла на сцену в образе Хомяка.

«После снятия маски и в процессе всего шоу мне было приятно слышать самые высокие отзывы от Филиппа Киркорова о моем участии в проекте», — говорила Цой.

Она признавалась, что хотела дойти до финала, но ей сложно было маскировать свой уникальный голос.

«Хомяк выступил в 10 программах из 12. Конечно, у него был готов номер и на 11-й выпуск и запланированы песни для выхода в финал. Я готовилась к выступлениям заранее. Но, скажу абсолютно честно, не кривя душой, все, что хотела сделать в „Маске“, сделала. Как только я начала петь лирику, а в 10-м выпуске спела хит My Heart Will Go On, я поняла, что меня точно узнают», — рассказывала исполнительница.

24 декабря Цой примет участие в концерте «Рождество с Григорием Лепсом».

