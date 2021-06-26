Анита Цой рассказала о необычных последствиях коронавируса

Народная артистка России, певица Анита Цой рассказала о необычных последствиях перенесённого коронавируса в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Так, после выздоровления у неё начала неметь рука. Врачи пришли к выводу, что это связано с нарушением баланса гормонов и минералов в организме после COVID-19.

Цой сделала операцию в швейцарской клинике, которая обошлась ей в сумму свыше трёх миллионов рублей. В настоящий момент организм артистки полностью восстановился, и она намерена вернуться к творческой деятельности.

Ранее Цой опубликовала в своём Instagram фотографию после того, как сильно похудела. Снимок был сделан во время фотосессии или съёмок нового клипа. В кадре изменившаяся до неузнаваемости певица стоит в белом платье с рисунком цветка, а также в чёрных туфлях на высокой шпильке.

Сегодня стало известно, что российская певица Лариса Долина вылечилась от коронавируса. Накануне стало известно, что звезда ушла на карантин. Недуг у исполнительницы протекал в лёгкой форме.