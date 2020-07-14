Преодолевшая коронавирус Анита Цой выписана из больницы

https://static.news.ru/photo/abeadbee-c5c9-11ea-852b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Певица Анита Цой, излечившаяся от коронавируса, выписана из московской больницы. Однако процесс лечения будет продолжен.

Пока что её запрещены занятия вокалом, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

Цой чувствует себя удовлетворительно. У неё пока ещё присутствуют слабость и трудности с дыханием.

О госпитализации певицы с коронавирусом стало известно 30 июня. Пресс-секретарь артистки Анна Кружель тогда заявила, что та соблюдала меры предосторожности и режим самоизоляции.

Артистка находилась на лечении в городской клинической больнице № 52. У неё было поражено 25% лёгких. Где именно она могла заразиться, доподлинно неизвестно.

11 июля Цой сообщила, что новый тест на COVID-19 дал отрицательный результат. На тот момент ей ещё предстояло пройти компьютерную томографию грудной клетки, чтобы врачи смогли проверить, как организм восстанавливается после заражения. Вскоре артистка призналась, что вирус оказал большое влияние на её психику, и если бы не госпитализация, то сама бы она не справилась.

Между тем на российской эстраде Цой — далеко не первая, у кого обнаружили коронавирус. Одним из пионеров в стане заразившихся был Лев Лещенко, о болезни которого стало известно в марте. Однако в начале апреля выяснилось, что его тесты отрицательные. По схожему сценарию и примерно в то же время ситуация протекала у Игоря Николаева. Пневмонию и подозрение на COVID-19 успешно преодолела Надежда Бабкина. В апреле о перенесённой инфекции сообщил Стас Михайлов.

Под подозрение на коронавирус также попадали певица Наталья Ветлицкая, телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, писатель Борис Акунин, поэтесса Лариса Рубальская, историк моды и телеведущий Александр Васильев и другие известные личности.