Певица Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8466eb50-c34c-11ea-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госпитализированная с коронавирусом певица Анита Цой сдала ещё один тест на выявление болезни. На этот раз результат был отрицательным. О своём выздоровлении исполнительница рассказала в субботу, 11 июля, на официальной странице в социальной сети.

Цой подчеркнула, что врачи могут выписать её в понедельник. В воскресенье певице должны сделать компьютерную томографию грудной клетки, чтобы проверить, как организм женщины восстанавливается после заражения.

Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело всё в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная. Могу скоро поехать домой, — написала Цой в Instagram.

О госпитализации певицы с коронавирусом стало известно 30 июня. Пресс-секретарь артистки Анна Кружель подчеркнула, что Цой с первых дней пандемии соблюдала меры предосторожности и изоляцию.

Между тем на российской эстраде Цой — далеко не первая, у кого обнаружили коронавирус. Одним из пионеров в стане заразившихся был Лев Лещенко, о болезни которого стало известно в марте. Однако в начале апреля выяснилось, что его тесты отрицательные. По схожему сценарию и примерно в то же время ситуация протекала у Игоря Николаева. Пневмонию и подозрение на COVID-19 успешно преодолела Надежда Бабкина. В апреле о перенесённой инфекции сообщил Стас Михайлов.

Под подозрение на коронавирус также попадали певица Наталья Ветлицкая, телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, писатель Борис Акунин, поэтесса Лариса Рубальская, историк моды и телеведущий Александр Васильев и другие известные личности.

Ранее NEWS.ru писал, что звёзды российского шоу-бизнеса поблагодарили врачей за их труд по спасению людей от эпидемии.