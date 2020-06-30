Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/904ebe3a-baae-11ea-a017-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анита Цой отправлена на лечение в московскую клинику. У звезды эстрады выявили заражение коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь артистки Анна Кружель.

При этом она подчеркнула, что с первых дней пандемии Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности.

Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19, — приводит слова Кружель РИА Новости.

По словам пресс-секретаря певицы, источник инфицирования неизвестен.

Между тем на российской эстраде Цой — далеко не первая, у кого обнаружили коронавирус. Одним из пионеров в стане заразившихся был Лев Лещенко, о болезни которого стало известно в марте. Однако в начале апреля выяснилось, что его тесты отрицательные. По схожему сценарию и примерно в то же время ситуация протекала у Игоря Николаева. Пневмонию и подозрение на COVID-19 успешно преодолела Надежда Бабкина. В апреле о перенесённой инфекции сообщил Стас Михайлов.

Под подозрение на коронавирус также попадали певица Наталья Ветлицкая, телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, писатель Борис Акунин, поэтесса Лариса Рубальская, историк моды и телеведущий Александр Васильев и другие известные личности.

Ранее NEWS.ru писал, что звёзды российского шоу-бизнеса поблагодарили врачей за их труд по спасению людей от эпидемии. Оказалось, что у некоторых борьбе за здоровье и жизнь людей посвятили свою жизнь члены семьи.