Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении COVID-19

https://static.news.ru/photo/163caf8e-c46e-11ea-8e65-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анита Цой, переболевшая коронавирусом, призналась, что эта болезнь коварна. COVID-19 атакует все системы по очереди.

Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар, — призналась звезда в интервью «MK».

По её словам, всё началось с температуры. Затем начало ломить тело. У артистки наблюдались даже проблемы с психикой.

Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить. Вдруг начинается психологическая атака на человека, — объяснила светская львица.

В какой-то момент Цой потерялась во времени и пространстве. Она считает, что самостоятельно с болезнью бы не справилась. Ей повезло с больницей и врачи, которые там работали.

Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра, — заявила певица, говоря о болезни.

Она рассказала врачу о том, что её лихорадило, а также о панических атаках. Эксперт заверила звёздную пациентку, что это разновидность течения болезни.

О госпитализации певицы с коронавирусом стало известно 30 июня. Пресс-секретарь артистки Анна Кружель подчеркнула, что Цой с первых дней пандемии соблюдала меры предосторожности и изоляцию.

Между тем на российской эстраде Цой — далеко не первая, у кого обнаружили коронавирус. Одним из пионеров в стане заразившихся был Лев Лещенко, о болезни которого стало известно в марте. Однако в начале апреля выяснилось, что его тесты отрицательные. По схожему сценарию и примерно в то же время ситуация протекала у Игоря Николаева. Пневмонию и подозрение на COVID-19 успешно преодолела Надежда Бабкина. В апреле о перенесённой инфекции сообщил Стас Михайлов.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом и находится на домашнем лечении. Первый анализ телеведущего дал положительный результат, сейчас он ожидает второго.