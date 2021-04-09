«Не могу поднять её»: у переболевшей COVID-19 Аниты Цой отнялась рука

https://static.news.ru/photo/baba660a-9a0b-11eb-9cc7-96000091f725_660.jpg Анита Цой Фото: vk.com/anitatsoy

Певица Анита Цой, которая в 2020 году перенесла коронавируса в тяжёлой форме, пожаловалась на последствия болезни.

По словам 50-летней артистки, она до сих пор не может пошевелить одной из рук.

С момента болезни прошло девять месяцев и, хочу сказать, врачи правы: кто сильнее болеет коронавирусом, у того и последствия будут тяжелее. Очень сильные постсиндромы. Расскажу вам тайну — у меня не работает левая рука, не могу поднять её и плечо, словно замороженное, — поделилась Цой.

Певица также рассказала, что на лечение пальца на ноге, который она повредила во время музыкальной премии «Жара» в 2019 году, потребовалось шесть месяцев. Артистка споткнулась и вырвала ноготь на большом пальце левой ноги, передаёт Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, ранее Цой опубликовала в своём Instagram фотографию после того, как сильно похудела. Снимок был сделан во время фотосессии или съёмок нового клипа. В кадре изменившаяся до неузнаваемости певица стоит в белом платье с рисунком цветка, а также в черных туфлях на высокой шпильке.