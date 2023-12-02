Отъезд из РФ, отмена концерта в Израиле: куда пропал певец Илья Лагутенко

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Илья Лагутенко

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в прошлом году не поддержал проведение спецоперации и заявил о простановке деятельности своего коллектива. Как сейчас живет музыкант, чем он занимается?

Что известно о личной жизни Ильи Лагутенко

Илья Лагутенко был женат два раза. Его первой избранницей стала Елена Тройновская, с которой он познакомился в 19-летнем возрасте. Тогда же певец впервые стал отцом.

Девушка дождалась возлюбленного из армии, одно время жила с ним в Лондоне, когда он работал в крупной компании. Вскоре организация обанкротилась, и артист решил связать свою судьбу с музыкой. Обрушавшаяся на Лагутенко популярность повлекла за собой появление поклонниц.

Тройновская терпела измены до тех пор, пока о романе супруга с дизайнером Надей Сказкой не стало известно СМИ. Тогда женщина подала на развод.

Спустя время Лагутенко познакомился с моделью и бывшей спортсменкой Анной Жуковой. Пара поженилась в 2007 году, в браке родились две дочки.

«Я стал куда меньше думать о себе, зато ценю и помню каждую секунду с дочерьми. Больше всего на свете они любят путешествовать, особенно в экзотические страны. И мы с женой берем их с собой. Девочки были с нами не только в городах России, но и в ЮАР, в Японии, в Америке и даже на озере Лох-Несс», — делился музыкант с порталом StarHit.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Илья Лагутенко

Где живет Илья Лагутенко

В 2021 году Илья Лагутенко дал интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором рассказал, что ему принадлежат несколько квартир «от Владивостока и дальше», а также жилье в Москве. При этом он часто посещает Лос-Анджелес.

Музыкант при этом отметил, что ему не знакомо ощущение дома, так как его родственники живут «где-то далеко друг от друга».

Что Лагутенко говорил про спецоперацию

Летом 2022 году рок-группа «Мумий Тролль» собиралась отправиться в большой тур в поддержку своего 16-го номерного альбома «После зла». Также коллектив планировал концерты в Москве.

Однако 2 марта прошлого года Илья Лагутенко сообщил о простановке деятельности группы из-за начавшейся спецоперации.

«Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. „Музыка сорвалась...“ Мир нужен немедленно», — говорилось в публикации.

Группа «Мумий тролль» основана в 1983 году во Владивостоке. С того момента ее бессменным лидером был Лагутенко. Также среди участников группы сегодня — Олег Пунгин, Александр Холенко, Артем Крицин, Павел Вовк. Коллектив известен такими хитами, как «Владивосток 2000», «Девочка», «Утекай», «Морская», «С Новым Годом, крошка!», и другим.

Чем сейчас занимается Лагутенко

Сейчас группа «Мумий Тролль» выступает за границей. 4 ноября коллектив дал концерт в Дубае, 4 января запланировано мероприятие на Пхукете, 8 января — на Бали.

2 ноября группа должна была выступить в Тель-Авиве, но концерт был отменен.

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