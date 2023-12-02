Вражда с Собчак, награда от Путина, дети: как сейчас живет Тина Канделаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Канделаки

В начале года в Сети появлялись слухи о том, что телеведущая и журналист Тина Канделаки стала мамой третий раз. Что об этом известно, как сейчас живет знаменитость?

Что известно о личной жизни Канделаки

Тина Канделаки была замужем два раза. С первым супругом, бизнесменом Андреем Кондрахиным, она развелась в 2010 году, спустя 11 лет семейной жизни. У пары есть дочь Мелания и сын Леонтий.

В 2014 году телеведущая вышла замуж за медиаменеджера Василия Бровко, который моложе ее на 12 лет.

В ноябре журналист подтвердила, что стала мамой третий раз. Еще в начале этого года в СМИ появилась информация о том, что в семье Канделаки и Бровко случилось пополнение, однако, поскольку телеведущую никто не видел с округлившимся животом, поклонники предположили, что паре помогла суррогатная мать.

Сама Канделаки не отвечала на вопросы о третьем ребенке и не показывала малыша в соцсетях, однако в день своего 48-летия она приоткрыла завесу тайны.

«С днем рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена — и этим все сказано», — написала телеведущая.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Тина Канделаки

Почему Канделаки поругалась с Собчак

Конфликт Тины Канделаки и Ксении Собчак длится много лет. Телеведущие были подругами в середине 2000-х годов: они вместе появлялись на светских мероприятиях и вели несколько программ. Но затем их пути разошлись.

В интервью Надежде Стрелец Канделаки признавалась, что Собчак обиделась на нее из-за того, что та общалась с ее мужчиной. А сама она оборвала дружбу после «разочарования» и «потери доверия».

«Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. Но потом мне приходит СМС по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются. То есть якобы я мучу с Капковым», — вспоминала журналист.

Собчак часто публикует в соцсетях снимки экс-подруги в различных нарядах и иронически комментирует ее образы. А Канделаки, когда журналистка попала в скандал с обыскам, выложила фото ее израильского паспорта. Также она припомнила Собчак три ее цитаты, в которых та категорически отрицала наличие гражданства другой страны.

«Как всегда, за словами — ложь, и ничего более», — написала Канделаки.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Тина Канделаки и Ксения Собчак, 2009 год

Чем сейчас занимается Канделаки

В 2021 году Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ» и заняла пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи», — комментировала телеведущая.

Так, с сентября 2021 года журналист курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ «Матч» и информационного агентства «Матч».

В феврале прошлого года Канделаки была назначена исполняющей обязанности директора ТНТ.

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшны, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах», — комментировала она.

В сентябре 2023 года Канделаки получила государственную награду указом президента РФ Владимира Путина.

«За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить заместителя генерального директора акционерного общества „Газпром-Медиа Холдинг“ Тинатин Канделаки», — говорилось в указе.

В конце октября она вместе с мужем и сыном посетила мероприятие по случаю дня рождения ТНТ в кинотеатре «Октябрь». Там Канделаки рассказала о планах канала и представила новинки телесезона.

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