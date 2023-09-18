Канделаки получила государственную награду указом Путина Путин подписал указ о награждении Канделаки Орденом дружбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тина Конделаки

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Тины Канделаки Орденом дружбы. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что награда вручается за заслуги в развитии средств массовой информации.

За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить заместителя генерального директора акционерного общества «Газпром-Медиа Холдинг» Тинатин Канделаки, — говорится в указе.

Также соответствующих орденов удостоились заместитель генерального директора выше упомянутого холдинга Голубева Юлия и заместитель главы «Мультимедийного информационного центра "Известия"» Павлова Екатерина.

Указом Путина также был награжден актер, режиссер и филантроп Константин Хабенский. Его наградили Орденом почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Также сообщалось о награждении старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадыровой. Глава регионального ведомства удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В документе указано, что Кадырова внесла большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.