Путин наградил старшую дочь Кадырова Путин наградил Айшат Кадырову медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Айшат Кадырова

Президент РФ Владимир Путин наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что президент наградил Айшат Кадырову за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

В июне глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что третья дочь главы республики Хутмат Кадырова награждена орденом первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Дудаев отметил, что 20-летняя Кадырова внесла огромный вклад в развитие медицины региона. В ноябре 2022-го высшим орденом республики также была награждена вторая дочь главы Чечни, начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова. Глава Минпечати Чечни тогда указал, что за короткие сроки Хадижат Кадырова успела показать себя как талантливого управленца, поднявшего деятельность департамента на новый уровень.

В декабре 2022 года Путин наградил самого Кадырова орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение госзадач. Глава Чечни поблагодарил Путина за высокую оценку его работы.