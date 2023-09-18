Путин наградил Хабенского орденом за развитие культуры Путин наградил Хабенского орденом Почета за развитие российской культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Хабенский

Президент России Владимир Путин наградил актера, режиссера и филантропа Константина Хабенского орденом Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий указ был опубликован на официальном правовом портале.

Наградить орденом Почета Хабенского Константина Юрьевича — художественного руководителя директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова», — говорится в указе.

В 2022 году Путин официально поздравил Константина Хабенского с 50-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

В сентябре того же года несколько постановок Московского Художественного театра имени Антона Чехова были отменены в знак уважения к участникам спецоперации на Украине по решению Хабенского. Он добавил, что некоторые спектакли были перенесены из-за проблем, связанных с авторскими правами. Ряд этих постановок ранее планировались к показу в новом театральном сезоне МХТ.