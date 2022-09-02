МХТ имени Чехова отказался от части постановок из-за операции на Украине Худрук МХТ имени Чехова Хабенский отменил несколько постановок из-за операции на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МХТ имени Чехова

Несколько постановок Московского Художественного театра имени Антона Чехова (МХТ им. А.П. Чехова) будут отменены в знак уважения к участникам военной операции, рассказал художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский в ходе сбора труппы в преддверии открытия 125-го сезона МХТ. Он добавил, что некоторые постановки были перенесены из-за проблем, связанных с авторскими правами.

По-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиям, — сказал Хабенский.

По мнению художественного руководителя МХТ им. Чехова, подобной информации достаточно в информационном пространстве. Хабенский подчеркнул, что театр должен «чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя», и призвал дать аудитории «что-то другое — возможность заглянуть в себя». Какие именно постановки исчезнут из репертуара, руководитель МХТ им. Чехова не уточнил.

Отметим, что Хабенский ранее не высказывался о военной операции России на Украине. Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в марте объяснила, что главе МХТ им.Чехова и его коллегам Владимиру Машкову (московский театр Олега Табакова), Евгению Миронову (театр Наций) не позволяеткомментировать сложившуюся ситуацию ответственность за большие коллективы.