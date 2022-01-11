Путин поздравил Хабенского с 50-летием

Президент России Владимир Путин поздравил актёра, народного артиста РФ, руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского с 50-летием. На официальном сайте Кремля глава страны, кроме того, отметил вклад актёра в благотворительность.

Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актёр, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. Хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи, — говорится в сообщении президента страны.

Ранее вдова Олега Табакова Марина Зудина в беседе с NEWS.ru раскрыла три секрета успеха народного артиста России, художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского, отмечающего 11 января 50-летний юбилей. Актриса рассказала, что знает коллегу 20 лет, и поделилась впечатлениями от общения с ним. По её мнению, достичь популярности Хабенскому помогли требовательность к себе, честность и настойчивость.

Вдова Олега Табакова, принявшего Константина Хабенского в труппу МХТ им. Чехова в 2003 году, назвала артиста трудоголиком и подчеркнула, что не считает его баловнем судьбы.