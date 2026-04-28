«Уволить»: Трамп обозлился на журналиста за шутку про вдовство его жены

Президент США Дональд Трамп потребовал уволить телеведущего Джимми Киммела из ABC и Disney за его скетч, в котором он сравнил первую леди Меланию с вдовой. Шутка прозвучала за несколько дней до стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, где присутствовал республиканец с супругой.
Американский лидер назвал пародию «за гранью допустимого» и связал ее с покушением. Президент заявил, что Киммел «призвал к насилию» и должен быть немедленно уволен.
Вау, Джимми Киммел... сделал в своем шоу действительно шокирующее заявление... Днем позже какой-то вооруженный сумасшедший попытался проникнуть в зал ужина для корреспондентов Белого дома... Он был там по очень очевидной и зловещей причине, — написал Трамп в своих социальных сетях.
Мелания Трамп также потребовала от ABC принять меры против ведущего. По ее мнению, такие шутки могут только спровоцировать недовольных политикой ее мужа к решительным действиям.
Ранее сообщалось, что Коулу Томасу Аллену, устроившему стрельбу на приеме с участием президента США, грозит пожизненное лишение свободы. Исполняющий обязанности министра юстиции страны Тодд Бланш проинформировал, что злоумышленнику предъявлено три федеральных обвинения, включая попытку убийства главы государства.