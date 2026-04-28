«Уволить»: Трамп обозлился на журналиста за шутку про вдовство его жены Трамп призвал уволить телеведущего ABC Киммела за шутку про вдовство Мелании

Президент США Дональд Трамп потребовал уволить телеведущего Джимми Киммела из ABC и Disney за его скетч, в котором он сравнил первую леди Меланию с вдовой. Шутка прозвучала за несколько дней до стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, где присутствовал республиканец с супругой.

Американский лидер назвал пародию «за гранью допустимого» и связал ее с покушением. Президент заявил, что Киммел «призвал к насилию» и должен быть немедленно уволен.

Вау, Джимми Киммел... сделал в своем шоу действительно шокирующее заявление... Днем позже какой-то вооруженный сумасшедший попытался проникнуть в зал ужина для корреспондентов Белого дома... Он был там по очень очевидной и зловещей причине, — написал Трамп в своих социальных сетях.

Мелания Трамп также потребовала от ABC принять меры против ведущего. По ее мнению, такие шутки могут только спровоцировать недовольных политикой ее мужа к решительным действиям.

Ранее сообщалось, что Коулу Томасу Аллену, устроившему стрельбу на приеме с участием президента США, грозит пожизненное лишение свободы. Исполняющий обязанности министра юстиции страны Тодд Бланш проинформировал, что злоумышленнику предъявлено три федеральных обвинения, включая попытку убийства главы государства.