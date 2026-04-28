Генпрокурор США озвучил наказание для стрелявшего на ужине с Трампом Бланш: обвиняемому в покушении на Трампа Аллену грозит пожизненное заключение

Коулу Томасу Аллену, устроившему стрельбу на приеме с участием президента США Дональда Трампа, грозит пожизненное лишение свободы, заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш. Ему предъявлены три федеральных обвинения, включая попытку убийства главы государства.

Первое обвинение — попытка убийства президента Соединенных Штатов. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения, — сказал он.

Бланш сообщил, что Аллен заранее забронировал номер в отеле Washington Hilton на 24–26 апреля, где проходило мероприятие. Это доказывает серьезность и продуманность его намерений.

Генпрокурор отметил, что правоохранители успешно предотвратили покушение. Аллену также вменяются транспортировка оружия и боеприпасов для совершения тяжкого преступления, применение огнестрельного оружия при насильственном преступлении. Суд оставил его под стражей, первые слушания назначены на 30 апреля.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что в случае убийства или тяжелого ранения президента США власть по закону перейдет вице-президенту Джей Ди Вэнсу, который не станет активно выступать против России. По его словам, в республиканской команде сейчас наблюдается крайне спокойное отношение к Москве.