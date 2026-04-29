29 апреля 2026 в 10:28

На обращенной к Земле стороне Солнца сделали загадочную находку

Семь групп пятен обнаружили на обращенной к Земле стороне Солнца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Астрономы обнаружили сразу семь групп пятен на обращенной к Земле стороне Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Однако мощных вспышек, подобных тем, что произошли 24 апреля, пока не ожидается.

На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого были две подряд X-вспышки, произошедшие 24 апреля. На обращенной к Земле стороне сейчас находится сразу семь групп солнечных пятен, как минимум одна из которых, с номером 4420, классифицирована по высшей категории beta-gamma-delta, — говорится в сообщении.

Запасы энергии на Солнце за последние сутки несколько снизились, но их все еще хватает более чем на 20 вспышек в день. Уровень этих событий остается преимущественно слабым или средним, отметили в лаборатории.

Как пояснили специалисты, светило сейчас работает в формате множественных небольших выбросов энергии, избегая накопления для мощных событий. Тем не менее вероятность сильных вспышек модельно оценивается в 20–30%.

Ранее сообщалось, что на Солнце была зафиксирована вспышка самого высокого класса — Х. В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отметили, что она длилась 17 минут.

Космос
солнце
астрономы
вспышки
пятна
