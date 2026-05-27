27 мая 2026 в 09:00

Пятна уходят без следа: самодельные бомбочки для стирки работают не хуже капсул

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Покупные порошки и капсулы для стирки становятся все дороже, а результат часто разочаровывает. Особенно обидно, когда после стирки на одежде все равно остаются следы пота, кофе или жира. Многие хозяйки все чаще делают домашние бомбочки для стирки — они обходятся дешевле и отлично справляются даже со сложными загрязнениями.

Для приготовления понадобятся простые средства, которые обычно уже есть дома: хозяйственное мыло, сода, перекись водорода и уксус. Половину стакана мыльной стружки смешивают с полутора стаканами соды, затем постепенно добавляют перекись и уксус. Масса начнет пениться — это нормальная реакция. После перемешивания из смеси быстро формируют небольшие шарики или таблетки и оставляют сушиться на сутки.

Одной бомбочки хватает на полноценную стирку. Средство подходит как для белых, так и для цветных вещей, не портит ткань и не оставляет резкого запаха. А если нужно вывести отдельное пятно, таблетку можно размочить в воде до состояния густой кашицы и нанести прямо на загрязнение на 10 минут.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь хранит такие бомбочки в обычной стеклянной банке с крышкой. Чтобы средство дольше не отсыревало, она советует держать контейнер подальше от ванной комнаты и влажных мест на кухне.

Таблетки для посудомоечной машины могут стать настоящей находкой в домашней уборке. Оказывается, это универсальное средство помогает справиться с пятнами, налетом и даже со сложной бытовой грязью.

Проверено редакцией
Марина Макарова
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

