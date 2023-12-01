Аборт, громкая ссора с Борисовой, пластика: куда пропала Маша Малиновская

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая, модель и актриса Маша Малиновская в последнее время появляется на светских мероприятиях. Чем она сейчас занимается, как живет?

Что известно о личной жизни Малиновской

Маша Малиновская первый раз вышла замуж за бизнесмена Сергея Протасова ради прописки в Москве. Телеведущая признавалась, что брак был фиктивным, однако от этого мужчины она даже забеременела и сделала аборт.

В 2008 году артистка связала себя узами брака с политиком Денисом Давитиашвили. Спустя несколько лет пара оформила развод.

После этого у Малиновской были романы, однако замуж она больше не вышла. Сейчас она воспитывает ребенка одна. Долгое время модель скрывала, от кого родила сына Мирона. Несколько лет назад она призналась, что отцом ребенка является чеченский бизнесмен Мамихан Мальсагов.

«Я влюбилась очень сильно и сразу. Он взрослый, импозантный, красивый, высокий, интересный, харизматичный мужчина. Он влиятельный и умный. И были такие моменты, когда он говорил мне, довольно часто он просил меня родить ему сына. Это была постоянная тема. И так случилось, что я действительно забеременела, и мы решили рожать», — рассказала телеведущая в эфире программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Мужчина говорил Малиновской, что не живет с женой и собирается развестись, однако это оказалось неправдой, поскольку обманутая супруга позвонила ей, чтобы поговорить. Тогда она выяснила, что у ее избранника было еще четверо детей.

В итоге Малиновская решила уйти от Мальсагова. Тот заявил, что не будет финансово поддерживать ни ее, ни сына.

«Он тогда, вероятно, подумал, что это какая-то манипуляция, и сказал мне: „То есть встречаться ты со мной не хочешь, а получать с меня хочешь“. Наверное, намекал на какую-то материальную помощь ребенку. И он сказал: „Нет, этого не будет“. Я много лет об этом не рассказывала и не уточняла подробностей, я никогда нигде не жаловалась на судьбу, я просто стиснула зубы и пыталась жить дальше», — объясняла модель.

Какие пластические операции делала Малиновская

Маша Малиновская всегда честно говорила о манипуляциях, которые делала со своей внешностью: она увечила, а затем уменьшила грудь, сделала ринопластику, удалила комки Биша и вколола гель в губы.

Недавно телеведущая призналась, что жалеет о некоторых вмешательствах.

«Я совершила ошибку. Недавно наткнулась на фото, где мне 19–20 лет, я была очень красивой. Пожалела о многих операциях, просто тогда меня не отговорили. Существуют тренды, как должна выглядеть женщина в современном мире, раньше были одни идеалы, сейчас — другие. Девушки делают огромные задницы, „лисьи глазки“», — пояснила она.

Малиновская считает, что из-за пластических операций потеряла индивидуальность.

«Сейчас девушки никак не отделяются, все одинаковые. Я против операций в молодом возрасте. Стало слишком много одинаковых женщин, и я одна из них», — комментировала она.

Почему Малиновская поругалась с Борисовой

В 2021 году между Машей Малиновской и ее коллегой Даной Борисовой произошел громкий конфликт. По мнению телеведущей, действия Борисовой оказали негативное влияние на ее репутацию.

«Дана испортила мне карьеру. Она оклеветала меня, к моей маме в Смоленск приехали журналисты. Я стояла на кухне, жарила блины. Звонок в домофон, маму спрашивают: „Как вы относитесь к тому, что ваша дочь наркоманка?“ В итоге у мамы был гипертонический криз, в тот день мы дважды вызывали скорую», — делилась она в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Чем сейчас занимается Малиновская

В 2019 году Маша Малиновская призналась, что фанаты часто спрашивают, почему она редко появляется на телевидении.

«Я не совокупляюсь с собаками, не принимаю запрещенные вещества, не бухаю, и меня не перепутали в роддоме», — иронично ответила она в соцсетях.

Тогда телеведущая также сообщила, что пишет синопсисы к шоу.

В прошлом году артистка признавалась, что у нее нет новых проектов. Малиновская заявила, что сейчас зарабатывает с помощью соцсетей и корпоративов. По ее словам, она даже не может позволить себе поехать в отпуск.

«Не могу себе позволить. Я безработная», — говорила Малиновская.

Читайте также:

Ургант, Цекало: где сейчас ведущие «Прожекторперисхилтон», их мнение об СВО

Молчание об СВО, похудение, молодая жена: куда пропал Федор Бондарчук

Затворничество, конфликт с Пугачевой: куда пропала певица Жанна Агузарова