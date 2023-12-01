Ургант, Цекало: где сейчас ведущие «Прожекторперисхилтон», их мнение об СВО Ургант, Цекало, Светлаков, Мартиросян: где сейчас ведущие «Прожекторперисхилтон»

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Телеведущие Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало и Сергей Светлаков в разные годы вели программу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале. Где сейчас артисты, что известно об их отношении к России и спецоперации?

Передача выходила в эфир до 2017 года. В студии ведущие в юмористической форме обсуждали актуальные на тот момент темы недели, комментировали газетные статьи и высказывания политиков. На каждый эфир приглашался именитый гость.

Программа дважды получала премию ТЭФИ в номинации «Лучший сценарист телевизионной программы». С апреля 2020 года шоу также выходило в эфир в качестве рубрики в программе «Вечерний Ургант». Вели ее Иван Ургант, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян.

Где сейчас находится Иван Ургант

Актер и телеведущий Иван Ургант после начала спецоперации и публикации черного квадрата в социальных сетях остался без работы на телевидении. Прямых заявлений об СВО он не делал. Его передача «Вечерний Ургант» была закрыта совместно с другими развлекательными проектами Первого канала, но со временем так и не вернулась в эфир.

Сейчас артист проводит корпоративы и частные мероприятия за границей. В конце ноября Иван Ургант был на концерте в Дубае, в ходе которого признался в любви к России.

«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу... даже чуть-чуть приотверну. Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», — сказал он.

Иван Ургант на постоянной основе проживает в России. Помимо корпоративной деятельности, он также развивает карьеру актера. Шоумен принял участие в съемках полнометражного фильма в России, сыграв главного героя в дебютной картине журналиста Николая Солодникова.

Куда пропал Александр Цекало

Шоумен Александр Цекало вместе с супругой Дариной Эрвин несколько лет назад обосновался в США. По информации Telegram-канала «Звездач», артист из-за границы продолжает руководить бизнесом в России. Он является учредителем кинокомпании «Среда» и владеет 60% акций, прибыль организации за 2022 год составила 510 млн рублей.

Александр Цекало является уроженцем Киева, однако карьеру построил в России. Он около 10 лет проработал на Первом канале, занимаясь созданием программ «Прожекторперисхилтон», «Минута славы», «Большая разница» и других. По поводу спецоперации шоумен не делал ни одного публичного заявления.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Александр Цекало

Почему Гарик Мартиросян уезжал из России

В декабре 2022 года Гарик Мартиросян покинул Россию и улетел в Армению, где работал на местном телевидении и снимал программы для детей. Шоумен отмечал, что его отъезд не был связан с политической ситуацией. При этом он высказался в поддержку своего коллеги Ивана Урганта.

«Можно требовать высказываться, но в ответ человек может ничего не делать. Это не входит в его обязанности», — заявлял он в интервью Лауре Джугелии.

В 2023 году Мартиросян вернулся в Москву и продолжил работать на российском телевидении. Впервые с начала спецоперации он появился в программе «Конфетка» на ТНТ в качестве ведущего и продюсера шоу. В октябре также состоялась премьера шоу «Ярче звезд», в котором Гарик Мартиросян также занял место ведущего. Прямых заявлений об СВО он не делал.

Чем сейчас занимается Сергей Светлаков

Актер и телеведущий Сергей Светлаков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях черный квадрат. Позднее появились слухи о его отъезде за границу, однако артист опроверг их. По его словам, он пропал из медиаполя из-за работы над новыми проектами. Прямых заявлений об СВО шоумен не делал.

В сентябре Сергей Светлаков стал героем «Шоу Воли» на ТНТ, в котором рассказал, что скучал по телеканалу, с которого уволился в 2018 году, а затем перешел работать на СТС.

Артист в эфире программы сообщил, что возвращается на ТНТ и скоро станет наставником в проекте «Лига городов». Помимо работы на телевидении Светлаков занимается съемками кино. В настоящий момент он работает над сериалом «Казачок» и намерен продолжить свою актерскую карьеру в скетчкоме «Светлаков+».

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