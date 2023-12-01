Постельная сцена с Гузеевой, новые фильмы: как живет актер Александр Лыков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Лыков

Российский актер Александр Лыков прославился благодаря роли капитана милиции Владимира Казанцева в сериале «Улицы разбитых фонарей». Чем сейчас занимается артист, что известно о его жизни и карьере?

Чем сейчас занимается Александр Лыков

Последней работой Александра Лыкова в российском кинематографе стала семейная комедия «Теща», премьера которой в широком прокате состоялась 30 ноября. Артист играет в картине роль тестя и снимался в паре с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой, которая воплотила на экране образ тещи.

«Лариса-то меня знает хорошо, ей было не о чем переживать. В комедии не бывает так, что все можно заранее продумать. Сцены переписывались и переделывались в зависимости от того, как артисты себя чувствовали. <...> Великолепно [было в постельной сцене]. Надеюсь, что и я ее не разочаровал», — уточнил артист.

Актер снимается и для фильма «Последний богатырь. Наследие», выход которого запланирован на 2024 год. В ленте Лыков появится в роли Соловья-разбойника. Также артист задействован в сериалах «Избранный» и «Толерантность», которые на настоящий момент находятся в производстве.

В следующем году запланирована премьера с участием Александра Лыкова — фильм «12 стульев» по мотивам романа Ильфа и Петрова. В новой картине актер исполнит роль Ляписа-Трубецкого.

Что известно о проблемах Лыкова с алкоголем

В 90-е годы Александр Лыков увлекался спиртными напитками из-за неудовлетворенности карьерой. По словам актера, при помощи алкоголя он пытался снять стресс.

«Это было время, когда еще все пили достаточно... Такой распространенный эффект еще советского кино. Пили все, но надо сказать, что этого даже не было видно. Все умели как-то держаться», — признался он Aif.ru.

Лыков рассказал, что в тот период много ругался с супругой, однако именно семья помогла ему избавиться от вредных привычек. Позднее артист обратился к вере, у него были мысли уйти в монастырь.

«Если бы не вера, уже и не было бы меня. Наверное, как и моих друзей, таких же неостановимых. Влад Галкин был такой, Андрей Панин был такой. Я на самом деле путь долгий прошел, прежде чем к вере обратился. Только вера и способна семью сохранить», — объяснил актер.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Александр Лыков

Что известно о личной жизни Александра Лыкова

Александр Лыков познакомился со своей женой Аллой Господенко во время поступления в государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. По словам артиста, первой пожениться предложила будущая супруга, причем фиктивно.

«Алла тогда жила у подруги, без прописки. И вот повадился к ней ходить участковый, приставал якобы по делу. Алла спросила меня: „Ты можешь на мне жениться фиктивно?“ После долгой паузы я ответил: „Фиктивно не могу“. С тех пор прошел 41 год», — рассказал Лыков.

В 1985 году у них родилась дочь Екатерина, а в 1987-м — сын Матвей. Наследник работал во Франции манекенщиком, а позднее решил уйти в артисты — он сыграл главную роль в фильме «Он — дракон».

Чем известен Александр Лыков

Александр Лыков дебютировал в кино в 1993 году в фильме «Разборчивый жених». Артист стал популярен после съемок в лентах «Операция „С новым годом“» и «Улицы разбитых фонарей». Затем были роли в проектах «Бандитский Петербург», «Потерявшие солнце», «Диверсант».

При этом сам Александр Лыков не считает, что после выхода на экран этих фильмов стал известным артистом.

«Ничего у меня в гору никогда не шло. Хотя популярность у всех „ментов“ была фантастическая. До сих пор в гостиницах стараюсь не жить. Значит, люди увидели во мне харизму, присущую работнику милиции. Я же сыграл героя нашего времени. Редким артистам выпадает такое счастье», — говорил артист.

На сегодняшний день на счету Александра Лыкова более ста картин.

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