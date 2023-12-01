Борьба с раком, пьянство, поддержка СВО: куда пропал артист Юрий Николаев

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Юрий Николаев

Народный артист России Юрий Николаев в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Как он живет сейчас, чем занимается?

Что известно о состоянии здоровья Николаева

В 2007 году Юрию Николаеву диагностировали рак кишечника. Он рассказывал, что болезнь не единожды отступала, однако затем снова возвращалась. Артист отмечал, что сейчас старается радоваться каждому дню, не жалуясь на судьбу.

«Я человек верующий. И каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи, содеянные во все дни живота моего. Поэтому никогда не спрашиваю, за что. Я грешен. И я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле», — говорил Николаев в программе «Судьба человека».

В молодости телеведущий также страдал от алкогольной зависимости. Тогда он даже выступил в эфире Первого канала в нетрезвом состоянии.

«Я приходил на съемки, скажем так, в тяжелом состоянии. Я понимал, что меня прощают, но это долго продолжаться никак не может. Будет момент, когда меня не простят. Я буду выброшен на улицу без профессии», — делился он.

В итоге Николаев смог отказаться от алкоголя. В этом ему помогла супруга, которая приглашала в гости непьющих друзей и устраивала ему лыжные прогулки.

«Я прекратил пить, я не пью с 82 года», — заявлял артист.

Что известно о личной жизни Николаева

Первой женой Юрия Николаева стала однокурсница Галина, с которой он ходил на репетиции. Пара прожила вместе всего пару лет.

«Брак оказался непрочным, развелись. У нее своя жизнь, она вышла замуж. У меня — своя», — делился телеведущий.

В 1975 году он женился на экономисте Элеоноре Николаевой. Супруги живут вместе по сей день, однако у них нет детей.

«То, что у нас с Леной нет детей, — наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас», — признавался актер.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Юрий Николаев с супругой Элеонорой

Что Николаев говорил про СВО и уехавших артистов

Недавно Юрий Николаев раскритиковал работу караоке-баров в Москве во время проведения спецоперации. Он выразил непонимание того, что люди сейчас веселятся. Также телеведущий усомнился в целесообразности вручения артистам госнаград.

«До сих пор запускают салюты, танцуют люди и делают вид, будто нет никакой СВО и не гибнут ребята. Я такого не понимаю. Также не понимаю такого — один мой знакомый артист к юбилею получил орден за заслуги перед страной. Я не буду называть его имя. Но просто ордена получают заслуженно военные на фронте. А когда артисты сейчас получают аналогичные госнаграды, я не понимаю такого», — говорил он NEWS.ru.

Также Николаев назвал себя патриотом и заявил, что уехавшие из России артисты выступили против своей родины. По его мнению, таким людям нет обратной дороги домой и для них должны быть закрыты все концертные площадки.

«Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова „родина“», — прокомментировал телеведущий NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Николаев

24 ноября Юрий Николаев провел творческую встречу в Президентском зале МИА «Россия сегодня» в преддверии юбилея. 16 декабря артисту исполнится 75 лет. В рамках мероприятия он также представил книгу «Здесь все по-честному».

Телеведущий заявил, что не будет праздновать юбилей, поскольку не понимает, как в нынешних обстоятельствах можно что-то отмечать.

В ближайшее время выступления Николаева не запланированы.

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