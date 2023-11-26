Ссора с Фадеевым, уход со сцены, долги: куда пропала певица Юлия Савичева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева в последнее время редко появляется на публичных мероприятиях и дает концерты. Как сейчас живет артистка, чем она занимается?

Почему Савичева перестала работать с Фадеевым

Юлия Савичева знала продюсера и композитора Максима Фадеева с раннего детства. Певица много лет работала с ним, однако затем прекратила сотрудничество. Недавно она рассказала, что ее уходу от Фадеева поспособствовали третьи лица.

По словам Савичевой, проблемы начались задолго до того, как она официально расторгла контракт. В какой-то момент она почувствовала, что продюсер стал относиться к ней холоднее.

«Отношение ко мне изменилось кардинально: сначала это было отдаление, потом холодок, сменившийся раздражительностью. Каждая наша беседа для меня заканчивалась чувством вины, со временем оно меня уже не покидало. Миллион раз думала о том, что я могла сделать такого ужасного, что вызывало в нем все эти эмоции», — делилась исполнительница.

Спустя время артистка узнала, что другие сотрудники продюсерского центра Фадеева распускали о ней сплетни. Они говорили композитору, что Савичева якобы решает какие-то вопросы за его спиной.

«Меня буквально выдавливали люди, которые его окружали, и делали это всеми возможными и невозможными способами, а самый удобный и простой — оболгать. Это были мелкие моменты, которых скопилось сотни», — рассказывала певица.

Когда она попыталась поговорить с Фадеевым, то он обвинил ее во лжи. Он заявил, что артистка сама виновата в сложившейся ситуации, поскольку «не выполняла правила офиса».

«Выйдя на воздух, думала только об одном: как жить дальше. Я ведь уже почти полгода была без работы, а у меня семья, маленький ребенок. Так как мы с мужем трудились в одном коллективе, его работа также зависела от меня. Помню, как прорыдала всю ночь, понимала, что назад дороги нет. В итоге я осталась практически без средств для того, чтобы сделать новый материал, выступать на концертах, содержать семью», — жаловалась Савичева.

Недавно певица дала интервью Лауре Джугелии, в котором сообщила, что спустя время ей удалось наладить отношения с Фадеевым. Кроме того, продюсер вернул ей права на песни и подарил виллу на Бали.

«Она есть, но мы физически не можем туда доехать. Мне не нравится климат там», — рассказывала Савичева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Юлия Савичева выступает на XXVI церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Почему Савичева ушла со сцены

Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова в 2014 году. В 2017 году она родила дочь Анну.

Исполнительница признавалась, что ушла со сцены из-за беременности. Ей необходимо было следить за своим здоровьем.

«На самом деле ни для кого не секрет, почему я ушла со сцены. Меня судьба поставила перед выбором, здоровье хромало, а мы с мужем очень хотели детей, а объединить мою профессию с нашим желанием у нас не получалось, потому что я трудоголик. Муж всегда мне аккуратно говорил „нужно как-то себя беречь“. И в какой-то момент решила заняться здоровьем, семьей, потому что последнее время я болела не переставая. Организм мне не позволял совмещать работу и материнство: любой стресс, любой перепад настроения влиял на гормоны, поэтому я просто сделала такой выбор», — объясняла исполнительница.

За что Пенсионный фонд отсудил у Савичевой 7000 рублей

В ноябре этого года появилась информация о том, что Пенсионный фонд отсудил у Юлии Савичевой 7000 рублей за то, что ее ИП вовремя не предоставило отчет о доходах и страховых отчислениях. Соответствующий иск был рассмотрен Арбитражным судом Москвы.

Артистка не предоставила сведения о застрахованных лицах за два года — 2020-й и 2021-й. Сумма штрафа составила 6000 рублей, еще 1000 рублей будет выплачена как компенсация за оплату госпошлины.

Чем Савичева занимается сейчас

Сейчас Юлия Савичева продолжает выступать и выпускать новые песни.

3 декабря артистка примет участие в концерте «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. В 2024 году она покажет свое шоу в Кемерово (29 мая) и Омске (30 мая).

На днях Савичева также выпустила клип на композицию «Не до любви». В нем она рассказала про абьюзивные отношения.

«История, которую я слишком долго носила в себе. Абьюзивные отношения должны быть закончены, любовь к себе должна быть сильнее», — заявила певица.

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